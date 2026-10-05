北市長電視辯論有譜？沈伯洋駁卡關 蔣萬安：期待盡快協調安排

年底選戰倒數54天，台北市長選戰電視辯論有譜？今傳蔣、沈陣營9月就已簽署辯論同意書給TVBS，但因沈陣營希望能有偏綠媒體加入才卡關？沈今駁「消息是哪來的啦XD」；蔣競選辦公室發言人陳柏翰也表示，謝謝沈委員同意在TVBS辯論，期待TVBS盡快進行協調及安排，大家密切配合，決定辯論時間及其他細節。

今天傳出，蔣萬安、沈伯洋陣營早在今年9月，就已簽署辯論同意書給TVBS，但因沈陣營希望能有偏綠媒體加入才卡關？沈伯洋今天則在個人臉書駁斥「到底消息是哪來的啦XD」，強調自己不設限場地、時間，沒有附帶任何條件。

對於沈伯洋的臉書發文，蔣萬安競辦發言人陳柏翰晚間也表示，謝謝沈伯洋同意在TVBS進行辯論，期待TVBS盡快進行協調及安排，大家密切配合，決定辯論時間及其他細節。