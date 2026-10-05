停辦雙城論壇？沈伯洋改口稱「可先留」 北市府：打臉自己上癮了

民進黨台北市長參選人沈伯洋今接受媒體人周玉蔻專訪，對於雙城論壇，被問到若選上要不要停掉？沈回「現有的交流框架可先留著」。北市府副發言人蔡畹鎣批評，沈委員難道是打臉自己打上癮了？從前稱雙城論壇是「滲透破口」，現在改口「先留著」？

蔡畹鎣說，沈伯洋從過去高喊「毒品只是藥」，到現在連是否支持「毒品除罪化」都答不出來。沈可以選擇一再轉彎、打臉自己，但應該先向被他汙衊成「滲透破口」的市府同仁公開道歉。

蔡畹鎣表示，樂見沈委員改口，肯定雙城論壇持續交流的重要性。但沈委員已經逃避半年，還要再逃幾個半年？今年4月5日的節目上，主持人詢問「會取消雙城論壇嗎？」，當時沈委員高調表示「我認為這一定是。雙城論壇不但不必要，而且很多時候，都是造成滲透的破口。」

蔡說，市府當時嚴正駁斥這種對籌辦雙城論壇同仁的無端指控，並一再追問沈委員：「到底哪一位同仁、給了哪一份具體資料是破口？」，然而過去半年，沈委員至今拿不出任何證據，也不願向無端被栽贓中傷的同仁道歉。

蔡畹鎣表示，沈委員什麼時候要把「滲透破口」的不實指控吞回去？什麼時候要向基層同仁說聲抱歉？請還他們一個遲來半年的清白與公道。

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