人多有選票？雙北同天造勢「綠人數完勝」 學者：不見得會選贏

「綠北市候選人沈伯洋的造勢場合吸引12萬人，不見得代表綠會選贏北市，但有助帶動整體選情！」沈伯洋與藍營新北市長候選人李四川同天造勢，兩個場合都吸引數萬人參與。學者陳俐甫受訪時認為，李造勢的加分效果有限。但學者曲兆祥受訪時認為，目前選情都還算冷，兩場造勢仍未達到藍綠的預期。

4日雙北兩地藍綠都有造勢，民進黨台北市長候選人沈伯洋的場合號稱吸引12萬人參加，人潮還從北平東路蔓延到中山南路，顯得人氣相當旺盛；李四川的場合雖然也有4萬人，但同時段較勁下顯得有落差。各界也相當好奇造勢人數是否有助最終選票勝出？

沈造勢人數超乎預期

對此，真理大學人文與資訊學系助理教授陳俐甫受訪時指出，在沈造勢前，民進黨為了活動發出動員5500人的公文遭披露與嘲笑，但造勢當天高達12到13萬人參加，就讓疑慮自然消失。

他說，在選情還沒有很熱的10月初就有這樣的規模，說不定11月會更多，因此這場造勢超出藍綠的預期，且很多民進黨政治人物也想沾沈伯洋的光，有助加溫其他地方的選情。

陳俐甫分析，雖然造勢人數與最終選票會有落差，但若假設12萬人中有1半是動員或是非台北市民，6萬人造勢也很驚人，且沈伯洋尚未發表完全政見，但就有許多選民有「偶像型的追隨」，更不用說到時候推出政策後，更可能吸引關注政策的理性選民投票。

藍造勢相較可惜

「沒有比較就沒有傷害！」陳俐甫指出，同時間的李四川造勢場合，雖然藍營也是大咖盡出，但人數較少，就讓造勢活動的加分效果減少，且侯友宜與李四川在活動上沒有很明確的宣傳政策，加上國民黨立院黨團沒有搭配政策宣傳，讓活動淪為儀式性的走場、頗為可惜。

但文化國發所兼任教授曲兆祥受訪時指出，比較造勢場合與最終選票是沒有意義的，既然是「造勢」，代表就是人造的，例如有媒體就曾分析「洋流是人造的」，且李四川的場合也蠻熱鬧的。他說，造勢的目的就是創造氣勢，但他觀察認為，目前選情相較2022年還是比較冷。

兩黨造勢效果有限

「2022年恰逢疫情，且台北市有3組人馬在選！」曲兆祥說，且當時民進黨的參選人陳時中仇恨值很高，三黨互相激盪下有造成選情最後加溫的效果，而今年選舉相對只有藍綠競爭，造勢效果沒有過去大，而且沈伯洋與李四川的造勢效果也普通，反而沒有這幾天反毒事件的討論熱。能有多少票入匭還待觀察。

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