林國漳發布首支形象影片 主打產業升級5大願景

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天公布首支競選形象影片「宜蘭的窗」，片中揭示若當選將推動產業升級共5大主軸，盼與縣民共同迎向新生活，開啟新篇章。

林國漳競選辦公室表示，這支影片以窗為概念，因為窗代表每一個家戶的日常生活，「我們每天打開窗戶，迎向全新的一天，夜深關閉窗戶，保護溫暖的家」。林國漳透過窗戶看見蘭陽平原的日常，並走入縣民生活的每一天，也宣示將延續前人心血，承諾讓青年留在宜蘭打拚、孕育新生命，與所有宜蘭人共同迎向新生活，開啟新篇章。

林國漳競選辦公室指出，片中共有5道窗戶，分別是「宜蘭之窗」、「產業之窗」、「青年之窗」、「育兒之窗」、「幸福之窗」，就是這次競選的政策主軸。未來也將兼顧環境與發展，打造四通八達的交通路網，推動縣內產業升級。將來宜蘭縣政府一定會扮演縣政的門窗，守護宜蘭好山好水，帶領宜蘭走出光榮之路。