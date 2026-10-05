快訊

再爆徐佳青讓愛子假冒「攝影官」出訪 民眾黨團：立刻停職、依法究責

端木正涉柯文哲案全認罪 律師駁「惡性重大」拚減刑：算便宜行事

諾貝爾醫學獎得主出爐 美、德三學者獲獎

聽新聞
0:00 / 0:00

林國漳發布首支形象影片 主打產業升級5大願景

中央社／ 宜蘭縣5日電

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天公布首支競選形象影片「宜蘭的窗」，片中揭示若當選將推動產業升級共5大主軸，盼與縣民共同迎向新生活，開啟新篇章。

2026九合一選舉

林國漳競選辦公室表示，這支影片以窗為概念，因為窗代表每一個家戶的日常生活，「我們每天打開窗戶，迎向全新的一天，夜深關閉窗戶，保護溫暖的家」。林國漳透過窗戶看見蘭陽平原的日常，並走入縣民生活的每一天，也宣示將延續前人心血，承諾讓青年留在宜蘭打拚、孕育新生命，與所有宜蘭人共同迎向新生活，開啟新篇章。

林國漳競選辦公室指出，片中共有5道窗戶，分別是「宜蘭之窗」、「產業之窗」、「青年之窗」、「育兒之窗」、「幸福之窗」，就是這次競選的政策主軸。未來也將兼顧環境與發展，打造四通八達的交通路網，推動縣內產業升級。將來宜蘭縣政府一定會扮演縣政的門窗，守護宜蘭好山好水，帶領宜蘭走出光榮之路。

2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 林國漳

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

林國漳與吳宗憲互扯對手抹黑 吳宗憲再邀公開辯論讓鄉親檢驗

建材行火災釀4死 吳宗憲提「住商混合」專案輔導、消防裝備升級3防線

民進黨「南投青年隊」成立…不只搶青年票 真實目的更意外曝光

彰化縣長「白馬王子」將陪縣長參選人魏平政掃街 另洽韓國瑜助選

相關新聞

蔣萬安沈伯洋之戰 李明賢曝預估票數：一對一史上差距最近一次

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨競選總部成立，國民黨北市議員李明賢今分析，這次北市長選戰，藍營內部預估雙方差距會在10至20萬之間，較悲觀的更認為到10萬票以內，「應該是一對一選舉，史上差距最近的一次。」

毒品議題攻防…沈伯洋控潑髒水 蔣萬安競辦反擊「講不過就大出征」

年底選戰倒數54天，反毒議題選戰攻防延燒，台北市長蔣萬安今再問對手沈伯洋過去主張的「建立社區中心提供毒品」，反被沈控造謠、潑髒水。蔣競辦發言人陳柏翰說，去年沈伯洋及民進黨陣營「輸不起就大罷免」，今年綠營故技重施「講不過就大出征」。

沈伯洋喊採取法律行動 羅智強回嗆：最好連2014年的自己一起告

國民黨立委羅智強今天批評民進黨台北市長參選人沈伯洋過去曾撰文主張「在社區中心提供毒品給吸毒者」，宣布將出動廣告金剛車，繞行台北宣傳。沈伯洋則回應，這是造謠，不排除採取法律行動。羅智強表示，他樂見歡迎沈伯洋提告，但若真的要告，「最好連2014年的沈伯洋一起告」。

名間茶價崩！温世政爭3元補助、許淑華擬讓茶農全拿 農糧署長說話了

南投名間茶菁價格暴跌，每台斤剩13元，成選舉另類戰場。民進黨縣長參選人温世政陳情中央，農糧署允補助每台斤3元，其中茶農2元、茶商1元；茶農仍喊苦，縣議員今關心，縣長許淑華說，縣府擬補助茶商檢驗費，讓茶農實拿3元。

人多有選票？雙北同天造勢「綠人數完勝」 學者：不見得會選贏

「綠北市候選人沈伯洋的造勢場合吸引12萬人，不見得代表綠會選贏北市，但有助帶動整體選情！」沈伯洋與藍營新北市長候選人李四川同天造勢，兩個場合都吸引數萬人參與。學者陳俐甫受訪時認為，李造勢的加分效果有限。但學者曲兆祥受訪時認為，目前選情都還算冷，兩場造勢仍未達到藍綠的預期。

盧秀燕開箱助選百寶袋 OK繃綠油精隨身備戰

台中市長盧秀燕今天分享隨身百寶袋，有保濕、防曬、蜂膠噴劑、OK繃、過敏藥膏、綠油精。盧秀燕說，與民眾握手偶爾被抓傷，綠油...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。