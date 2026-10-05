逾百台「大洋流」公車現蹤北市 北市民進黨部：強化聯合配票

選戰進入倒數，民進黨北市黨部針對各選區配票外，各區參選人也共同集資、自費刊登與沈伯洋同框的聯合廣告，「台北順公車」也在近日啟航，黨部表示，後續將強化聯合競選、共同配票，盼透過團隊作戰，拚市長勝選、議員全壘打。

黨部主委吳沛憶說，「台北順公車」上路後，陸續有民眾拍照打卡，也有支持者主動詢問行駛路線，聯合競選逐漸受到關注，市黨部將進一步加強配票宣傳，讓支持者更清楚各區聯合競選與配票方式，近日也規畫寄發「沈伯洋的心內話」給黨員，搭配各區議員聯合宣傳。

黨部表示，隨著競選總部成立，後續「大洋流計畫」也將前進六個選區，持續拉高陸戰熱度、凝聚支持者投票意願，最後階段將以聯合競選、共同配票為主軸，整合市長與議員選戰力量，全力拚翻轉台北，讓最強台北隊一起前進市府與議會。

民進黨北市黨部針對各選區配票外，各區參選人也共同集資、自費刊登與沈伯洋同框的聯合廣告，「台北順公車」也在近日啟航，黨部表示，後續將強化聯合競選、共同配票，盼透過團隊作戰，拚市長勝選、議員全壘打。圖／北市民進黨部提供

民進黨北市黨部針對各選區配票外，各區參選人也共同集資、自費刊登與沈伯洋同框的聯合廣告，「台北順公車」也在近日啟航，黨部表示，後續將強化聯合競選、共同配票，盼透過團隊作戰，拚市長勝選、議員全壘打。圖／北市民進黨部提供

民進黨北市黨部針對各選區配票外，各區參選人也共同集資、自費刊登與沈伯洋同框的聯合廣告，「台北順公車」也在近日啟航，黨部表示，後續將強化聯合競選、共同配票，盼透過團隊作戰，拚市長勝選、議員全壘打。圖／北市民進黨部提供

民進黨北市黨部針對各選區配票外，各區參選人也共同集資、自費刊登與沈伯洋同框的聯合廣告，「台北順公車」也在近日啟航，黨部表示，後續將強化聯合競選、共同配票，盼透過團隊作戰，拚市長勝選、議員全壘打。圖／北市民進黨部提供