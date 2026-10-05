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毒駕件數暴增 柯志恩難忘受害家屬悲泣畫面嗆「醫療不是免死金牌」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
柯志恩呼籲政府要對毒駕拿出具體有效的防制手段，不能等悲劇發生才追悔莫及，她也提出「五大防毒行動」，希望將毒駕防制提升至城市治理核心層級。圖／取自柯志恩臉書
柯志恩呼籲政府要對毒駕拿出具體有效的防制手段，不能等悲劇發生才追悔莫及，她也提出「五大防毒行動」，希望將毒駕防制提升至城市治理核心層級。圖／取自柯志恩臉書

今年3月高雄小港「三寶媽」遭毒駕嫌犯撞死，遺留3名稚子令人鼻酸。國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，她支持專業的醫療戒治，但「醫療不是免死金牌，成癮更不是危害他人的通行證」；該治療的就要治療，該負起刑責就不能手軟。她若主政，將會推動「五大防毒行動」。

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高雄市警察局統計，今年上半年毒駕案件1112件，較去年同期暴增近九成；今年1月至7月毒駕事故87件，造成4人死亡、76人受傷。

柯志恩說，除三寶媽不幸事件外，父親節前夕，岡山又發生退休長輩遭毒駕拖行致死事件，她前往慰問，當時家屬悲痛說「毒駕比酒駕更可怕！」，至今難以忘懷。

柯志恩指出，政府可以給犯錯的人第二次機會，但被毒駕撞擊、輾壓的無辜受害者，誰又能給他們第二次機會？這些不是冷冰冰的統計數字，而是一條條逝去的生命及一個個破碎家庭。市民真正關心的不是政客在吵什麼，而是「危險能不能提前攔截」、「再犯能不能真正降低」。

柯志恩表示，她支持專業的醫療戒治，也認為毒品成癮問題需要透過醫療與社會支持協助改善，但「醫療不是免死金牌，成癮更不是危害他人的通行證」。該治療的就要治療，該負起刑責的就不能手軟，公衛與司法必須各司其職，不能讓任何制度成為逃避責任的工具。

柯志恩認為，毒駕防制應提升至城市治理核心層級，主張五大防毒行動，包括「重拳溯源封堵」，全面掃蕩新興毒品網絡及高風險場所；「守住校園防線」，結合智慧辨識、通報及輔導機制，阻絕毒品接近孩子；「跨局精準追蹤」，串聯醫療、警政及社政體系，落實列管個案追蹤與輔導；「社區預警介入」，及早發現高風險對象，防堵再犯可能；「鐵腕高壓攔檢」，強化路面盤查與嚇阻，讓毒駕者付出應有代價。

柯志恩強調，高雄不能成為毒駕者的試車場，反毒不分藍綠，毒駕更沒有任何藉口，公權力也不能有模糊空間。與其把時間浪費在政治攻防，不如誠實面對毒駕攀升的數字，提出有效對策、全力杜絕悲劇發生。

2026九合一選舉 高雄市選舉 柯志恩 毒駕

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