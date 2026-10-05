盧秀燕開箱助選百寶袋 OK繃綠油精隨身備戰

台中市長盧秀燕今天分享隨身百寶袋，有保濕、防曬、蜂膠噴劑、OK繃、過敏藥膏、綠油精。盧秀燕說，與民眾握手偶爾被抓傷，綠油精可提神醒腦，「久病成良醫」，選戰即刻救援。

選舉投票倒數，盧秀燕常南北奔波，為選將站台助選，4日她站台時因轉身喝水，漏接了立法院長韓國瑜的手，引發熱議。她今天在市議會結束後和媒體聊起助選過程，現場開箱隨身攜帶的百寶袋，拿出6款助選必備小物。

媒體問及主播出身的盧秀燕是否有護嗓秘方，盧秀燕拿出蜂膠噴劑表示，喉嚨有些發痛、發炎時，就要趕快緊急搶救。至於是否會少吃炸物或甜食等傷喉嚨的食物，盧秀燕笑說，自己是不好示範，還是照常吃辣。

近日行程多，抵抗力變差，身體出現過敏狀況，盧秀燕拿出過敏藥膏表示，一上車有空就會塗藥膏。她提到，選舉大進場時與熱情民眾握手，有時不小心手被抓傷，手上的小傷口得馬上貼起來，曾有人不當一回事，事後傷口就發炎。

盧秀燕最後拿出綠油精滾珠瓶，她說，競選活動多在戶外，長時間曝曬，容易頭昏腦脹，綠油精一抹提神醒腦、神清氣爽，也是隨身必備小物。