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嘉市長照政策成選戰攻防 張啓楷批王美惠借中央行程助選

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長參選人張啓楷針對對手王美惠提出高齡居家安全政策展開攻防，並提出愛心敬老卡搭乘計程車單趟補助上限提高至100點等長者政策。圖／張啓楷競選總部提供
嘉義市長參選人張啓楷針對對手王美惠提出高齡居家安全政策展開攻防，並提出愛心敬老卡搭乘計程車單趟補助上限提高至100點等長者政策。圖／張啓楷競選總部提供

民進黨嘉義市長參選人王美惠今天邀衛福部次長呂建德赴衛福部嘉義醫院考察，並提出高齡居家安全政策，引發選戰交鋒。藍白共同推薦的嘉義市長參選人張啓楷批評，王美惠近期頻與中央部會首長同行，把公務考察包裝成個人政績；他也端出長者交通政策，主張提高愛心敬老卡搭乘計程車單趟補助上限至100點。

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張啓楷表示，王美惠最近頻頻跟著中央部會首長行程跑，把中央公務考察包裝成個人政績，難免讓人質疑是「假公務之名、行助選站台之實」。若要談嘉義市長者居家安全，應先了解現行市政措施，再提出具體加碼內容。

張啓楷說，嘉義市目前已有「獨居老人居家安全設備裝置計畫」及「獨居老人居家用電安全檢測及照明修繕汰換計畫」，符合資格者可獲居家安全設備全額補助，用電安全檢測及修繕汰換也有1萬至1萬5000元補助。王美惠若主張擴大補助，應進一步交代適用對象、補助金額、財源及加碼方式。

張啓楷表示，在市長黃敏惠任內推動下，嘉義市「一國中學區一日照機構」執行率已達100%，全市長照服務覆蓋率達114.90%，相關長照政策已有一定基礎。他主張未來應從居家安全延伸至交通及健康照護，讓長輩「住得安全、行得方便、活得健康」。

針對長者交通需求，張啓楷提出，提高嘉義市愛心敬老卡搭乘計程車單趟補助上限，比照台中市提高至100點，讓長者就醫、參加活動或探親訪友時減輕交通負擔。

張啓楷說，長者政策應建立在既有制度上持續加碼，而非到了選舉才提出政策，未來若有機會執政，將讓現有制度更完整、使用更便利。

2026九合一選舉 嘉義市選舉 張啓楷 王美惠 長照

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