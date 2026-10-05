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影／輝達投資案遭綠營質疑圖利 李四川：我圖利全國人民

攝影中心／ 記者黃義書／新北即時報導
國民黨新北巿長參選人李四川（前左四），下出席在板橋李四川競選總部舉辦的「同濟會後援會成立大會」，合影高喊「李四川凍蒜」。記者黃義書／攝影
國民黨新北巿長參選人李四川（前左四），下出席在板橋李四川競選總部舉辦的「同濟會後援會成立大會」，合影高喊「李四川凍蒜」。記者黃義書／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天下午出席「同濟會後援會成立大會」，提出未來市政規劃。他表示，若能接棒新北市長侯友宜，將以過去興建台北小巨蛋的實務經驗，推動樹林「新北巨蛋城」如期完成，盼未來可舉辦大型賽事及演唱會，帶動地方經濟發展。

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李四川表示，交通建設方面將積極推動興建蘆社大橋，並打造「AI科技產業廊帶」，同時強化新北大眾運輸量能，創造更多就業機會，讓年輕人有機會留在家鄉發展。

會前受訪時，李四川也談及3年前的新北幼兒園餵藥案。當時蘇巧慧曾公開指稱，孩童體內驗出的藥品是毒物，並以此批評時任新北市長侯友宜，引發社會及家長關注。不過，新北地檢署調查後認定孩童體內未驗出毒品，案件最終不起訴。對於蘇巧慧辦公室稱此案涉及民代監督責任，李四川則認為，民代提出質疑前應先查證。

李四川表示，當時餵藥案被拿來攻擊侯友宜，不僅造成社會不安，也讓家長陷入恐慌，對幼教老師造成的傷害尤其大。他認為，如今調查結果已證明當時爆料與事實不符，相關發言也都有紀錄，因此喊話蘇巧慧：「錯了跟人家道歉，有這麼困難嗎」。

此外，日前成立的「李四川新北客家後援會」活動中，榮譽會長范姜炳煌致詞時提及自家建案位於輝達附近，並自稱「既得利益者」，遭民進黨桃園市議員黃瓊慧質疑涉及不法。李四川競選辦公室則反問，若在輝達投資案周邊有建案就被認為涉及圖利，是否也等同質疑政府協助輝達投資台灣的政策。

對此，李四川表示「蘇巧慧委員如果認為輝達進駐台北市、進駐台灣是圖利，那我是圖利全國的人民。」他強調，相關建設與投資最終目的，是希望讓新北及台灣整體發展受益。

國民黨新北巿長參選人李四川受訪表示，如果認為輝達進駐到台北市，進駐到台灣是圖利；那我是圖利全國的人民。記者黃義書／攝影
國民黨新北巿長參選人李四川受訪表示，如果認為輝達進駐到台北市，進駐到台灣是圖利；那我是圖利全國的人民。記者黃義書／攝影

國民黨新北巿長參選人李四川（中）等人，下午出席競選總部舉辦的「同濟會後援會成立大會」。一同高呼「我們都挺李四川」。記者黃義書／攝影
國民黨新北巿長參選人李四川（中）等人，下午出席競選總部舉辦的「同濟會後援會成立大會」。一同高呼「我們都挺李四川」。記者黃義書／攝影

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