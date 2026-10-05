竹林山觀音寺重陽餐會李、蘇再度同場 分拋長輩福利政見爭取長者支持

2026新北市長選戰升溫，蘇巧慧、李四川今午出席林口竹林山觀音寺重陽餐會，雙方錯開時間進場分別上台致詞，蘇巧慧表示將提高敬老卡、補助假牙，全面提升長照量能。李四川說將推動600點敬老卡中300點悠遊卡化，落實長者日常生活中的實質照顧。

蘇巧慧今天中午在民進黨新北市議員李宇翔、議員參選人戴翎育陪同下到場，蘇巧慧上台致詞時表示，竹林山觀音寺重陽餐會是地方一年一度的盛事，自己不但連續3年參加，每一次更是把握機會與在地長輩交流、聽取意見。

蘇巧慧指出，新北市有超過82萬名長輩，妥善照顧長輩是未來擔任市長的重要工作。她提出長輩假牙補助最高5萬元，希望讓長輩有好的牙口吃飯；敬老卡提高至每月1000點並擴大使用範圍，讓敬老卡在長輩日常生活中使用更便利、更貼心。在照顧資源方面，未來將擴充長照量能與補助，配合長照3.0加強醫療與長照銜接，讓居家服務、輔具一次到位，並帶入專業復能服務，確保照顧不中斷。另外將導入智慧科技工具，例如建立「以租代買」平台，降低AI智慧設備使用門檻，讓智慧照護資源普及更多家庭，減輕照顧者負擔。

李四川隨後在立委洪孟楷、新北市議員蔡淑君、議員參選人鄭丞宏、蔡佩呈陪同下進場，受到竹林山觀音寺董事長蔡煌明、副董事長林丕河及現場民眾歡情歡迎。李四川表示，自己從小拜觀音長大，每次來到竹林山觀音寺都感到格外親切。他提出現行新北敬老卡每月600點，未來擔任市長將推動其中300點悠遊卡化，讓長輩可到超商、超市購買日常用品，也能到藥局買藥、看診就醫，讓敬老卡更貼近日常生活，獲得現場上千名長輩熱烈掌聲。

李四川表示，林口近年吸引大量年輕家庭移居，市府應創造讓長輩安心安養、青年放心打拚、親子享幸福的環境。在育兒與家庭照顧部分，未來將興建大型室內親子館，全力推動校校有公托、鼓勵企業增設幼托。在產業與就業方面，李四川承諾將透過交通建設及AI高科技產業廊帶，帶動林口在地生活機能與產業升級，為年輕世代創造更多工作機會。

李四川與立委洪孟楷及新北市議員蔡淑君、議員參選人鄭丞宏、蔡佩呈上台向長者致意。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧與李宇翔、戴翎育逐桌向長者致意。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧表示將提高敬老卡至1000點。記者黃子騰／攝影