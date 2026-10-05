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金鐘影帝陳竹昇現身屏東 相挺議員參選人莊瓊如

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
金鐘影帝陳竹昇（左）現身里港夜市相挺議員參選人莊瓊如（右）。圖／莊瓊如提供
金鐘影帝陳竹昇（左）現身里港夜市相挺議員參選人莊瓊如（右）。圖／莊瓊如提供

金鐘影帝陳竹昇4日晚間驚喜現身紙風車屏東團，阿猴落地掃演出現場，為多年好友、屏東縣議員第二選區參選人莊瓊如加油。莊瓊如當晚先以導演身分完成演出，隨後趕往里港夜市掃街，陳竹昇一路陪同，從劇場走到夜市，以行動力挺老朋友。

2026九合一選舉

繼國家文藝獎得主唐美雲日前獻聲鼓勵後，莊瓊如再獲劇團好友相挺。陳竹昇說，這次到屏東並非事先安排正式站台，是看到莊瓊如在社群預告「演出現場不見不散」，想到老朋友離開熟悉的劇場、返鄉投入選舉，決定親自來陪她走一段。

「人生說長不長、說短不短，陪伴這件事很重要，老朋友有事情，當然要一起來。」陳竹昇陪莊瓊如在里港夜市逐攤拜票，也與民眾互動。他說，剛得知莊瓊如決定投入選舉時，第一個反應還開玩笑問，「這個好妹妹是不是要帶去收驚？」選舉和劇場截然不同，不僅辛苦，也充滿未知。

陳竹昇表示，舞台上的角色有劇本，可以反覆排練，但投入選舉沒有劇本，也無法預先知道結果；真正見到莊瓊如後，感受到她已做好決定，也願意為自己相信的事情繼續走下去。

莊瓊如說，返鄉投入選舉後，開始重新走進屏北各村里，接觸保存傳統技藝的社區長輩，也遇見希望返鄉投入料理、音樂、舞蹈等領域的年輕人。她認為，屏北從來不缺故事，也不缺願意努力的人，希望透過走訪地方、傾聽需求，重新連結過去較少接觸的家鄉人事物。

莊瓊如說，「我也想成為陪伴屏北的人。」她也期許自己，未來有機會成為像竹昇一樣陪伴者，在鄉親需要的時候走到身邊，陪著大家一起想辦法、一起把事情做好。

藝人陳竹昇（右）和議員參選人莊瓊如（中）用歌曲陪伴長輩。圖／莊瓊如提供
藝人陳竹昇（右）和議員參選人莊瓊如（中）用歌曲陪伴長輩。圖／莊瓊如提供

屏東縣議員第二選區參選人莊瓊如（右）和藝人陳竹昇（左）在里港夜市向鄉親問好。圖／莊瓊如提供
屏東縣議員第二選區參選人莊瓊如（右）和藝人陳竹昇（左）在里港夜市向鄉親問好。圖／莊瓊如提供

2026九合一選舉 屏東縣選舉 莊瓊如

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