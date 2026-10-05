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蔣萬安沈伯洋之戰 李明賢曝預估票數：一對一史上差距最近一次

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）與民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（左）與民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）。記者蘇健忠／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨競選總部成立，國民黨北市議員李明賢今分析，這次北市長選戰，藍營內部預估雙方差距會在10至20萬之間，較悲觀的更認為到10萬票以內，「應該是一對一選舉，史上差距最近的一次。」

2026九合一選舉

對於昨天的沈伯洋競選總部成立當天，李明賢說，當天活動是在北平東路，許多報導指人潮延伸至中山南路，若該路段人潮溢出來，「至少要5千到1萬」，且聽說「蔡康永都站上去」，認為算是一場成功的造勢。

李明賢今天接受震傳媒網路節目「新聞！給問嗎？」主持人尚毅夫專訪，李坦言，沈伯洋這次對於藍營的確「有壓力」，並認為今年台北市長選戰，會是最膠著的情況，相當於1998年台北市長選舉；李說，日本政治學者小笠原欣幸預估，沈伯洋如果得票率有四成五，就選得很漂亮，「我覺得很有可能」，這大概就是12萬、甚至更近的差距。

不過李明賢分析，這次與「韓流」的情況還是不太一樣，凝聚上比較像是去年大罷免的氣氛，跟韓流凝聚的氣氛不同，甚至洋流與韓流的厚度、穿透性都不太一樣。

主持人尚毅夫問李，藍營有無面對沈伯洋造成的效應？並指藍營要防止年齡層「被破」。李明賢回應，藍營目前要先鞏固基本盤，再外擴拉攏中間選民，中間選民的支持仍要靠對城市的願景、治理來爭取；有些市政確實有需要調整的地方，但如無菸城市的整體滿意度仍高，營養午餐、生生有鮮乳也是，且台北治安在最新評比中也是全球第3名。

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 沈伯洋 李明賢

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