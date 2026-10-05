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控蘇巧慧是三大案幫兇 管中閔轟政治懦夫：用選票唾棄這些人

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
台大前校長管中閔表示，蘇巧慧至今不願承認錯誤，還試圖以話術規避責任，痛批她是道德的懦夫，也是政治上的懦夫。聯合報系資料照
台大前校長管中閔表示，蘇巧慧至今不願承認錯誤，還試圖以話術規避責任，痛批她是道德的懦夫，也是政治上的懦夫。聯合報系資料照

國民黨立法院黨團今舉行記者會，指控民進黨新北市長參選人蘇巧慧是「晶華緋聞案」、「新北幼兒園餵藥案」及「拔管案」三大案幫兇，至今未向當事人道歉。台大前校長管中閔也透過影片表示，蘇巧慧至今不願承認錯誤，還試圖以話術規避責任，痛批她是道德的懦夫，也是政治上的懦夫。

2026九合一選舉

國民黨團書記長許宇甄、桃園市議員凌濤、板橋議員參選人鄧凱勛及前國民黨發言人楊智伃上午在立法院召開記者會。許宇甄表示，蘇巧慧過去曾出席質疑管中閔論文抄襲的記者會，當時還稱自己「非常痛心」，但台大後來認定管中閔沒有抄襲，管中閔也出面指控蘇巧慧是當年「迫害」他的幫兇之一。如今面對當事人指控，蘇巧慧卻稱「對個人論文沒有評論」，既然如此，當年指控管中閔時，為何不說自己沒有評論？

記者會上，管中閔也透過影片表示，他與張淑娟的遭遇相似，都曾面臨「明槍暗箭」。張淑娟在節目上遭到攻擊，隨後又在網路上受到質疑，這是「明槍」，背後也有「暗箭」，與他當年遭遇類似，而這些事情都是子虛烏有的污衊與造謠。他幾乎可以確定，蘇巧慧從頭到尾都沒有翻閱過前民進黨立委張廖萬堅質疑的論文，如今卻仍不承認錯誤，甚至試圖用話術規避責任。

管中閔認為，當蘇巧慧坐在媒體人周玉蔻身旁時，就應該知道節目討論的內容，那就是態度，但蘇巧慧如今不承認錯誤，最後只想用幾句話擺脫責任，「這是道德的懦夫，也是政治上的懦夫」。面對這樣的政治人物，沒有別的作法，只能用選票唾棄這些人，因為他們天不怕地不怕，只怕選票。

管中閔 蘇巧慧 許宇甄 2026九合一選舉

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