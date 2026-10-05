江怡臻列3案要求蘇巧慧說清楚 批「要求別人直球對決、自己卻迴避」

新北市長選戰持續交鋒，國民黨新北市長參選人李四川競辦主任江怡臻今在臉書點名張淑娟案、新北幼兒園餵藥案及管中閔論文案，質疑民進黨新北市長參選人蘇巧慧過去曾針對相關事件發言，如今面對當事人及藍營質疑卻未正面回應。江怡臻表示，蘇巧慧過去要求別人「直球對決」，如今也應以相同標準說明自己當年的言行。

江怡臻表示，國民黨今天針對3起事件要求蘇巧慧說明，分別涉及女性名節、幼兒安全及學者、教保人員清白，批評蘇巧慧當時的發言造成傷害，面對後續調查結果及當事人質疑，至今未見本人正面交代。

針對張淑娟案，江怡臻指出，2022年間周玉蔻爆料，將張淑娟捲入蔣孝嚴相關緋聞，蘇巧慧當時曾在節目中談及「直球對決」；如今張淑娟公開點名蘇巧慧，蘇競辦則強調當時並未評論個人私事。江質疑，蘇巧慧當年的發言究竟針對誰，又是否曾要求查證，「當事人問的是妳當年言行，妳卻只忙著撇清，這叫什麼直球對決？」

江怡臻也重提2023年新北幼兒園餵藥案，指蘇巧慧當時曾以「令人憤怒的餵毒事件」形容事件，並針對幼童檢出毒品等問題批評市府；後續檢方調查後，36名幼童毛髮檢體均未檢出所列巴比妥類及苯二氮平類藥物，全案不起訴。江質疑，政治人物面對家長對孩子安全的疑慮，更應審慎查證，蘇巧慧是否曾在調查結果出爐後更正說法或向家長、教保人員說明。

至於管中閔論文案，江怡臻表示，2018年台大校長遴選期間，蘇巧慧曾與民進黨立委張廖萬堅、何欣純召開記者會，質疑管中閔論文涉及抄襲，後續台大認定抄襲案不成立。面對管中閔近期相關指控，蘇巧慧競辦回應「從未指控論文為假」，江怡臻則批評，外界質疑的是當年的抄襲指控，競辦回應卻是「從未說論文為假」，形同「問A答B」。

江怡臻表示，蘇巧慧陣營面對3案質疑反批國民黨操作「負面選戰」，但她認為仍未回應當年的發言及責任。她喊話蘇巧慧，「妳曾要求別人『直球對決』，現在就請用相同標準，回答自己言行」，並要求蘇巧慧本人出面說明。