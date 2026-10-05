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桃園里長連署速開載板專區座談會 黃世杰：市府棄三低一高政策應道歉

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
黃世杰批張善政市府規畫IC載板專區前未和地方溝通，圖為黃日前參加團結大會場面。圖／黃世杰競選總部提供
黃世杰批張善政市府規畫IC載板專區前未和地方溝通，圖為黃日前參加團結大會場面。圖／黃世杰競選總部提供

桃園市大園區13位里長連署陳情，要求市府盡速開座談會，說明市長張善政9月15日宣布要在航空城產專區規畫IC高階載板專區的可行評估依據，因為地方憂慮引發汙染；另外，同意載板專區，是否意味張善政市府團隊不再遵守開發航空城「三低一高」的承諾，產專區旁邊就是拆遷戶安置街廓新家園，市府有必要說明。

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民進黨桃園市長參選人黃世杰黃指出，里長陳情要求召開座談會，此舉證明張善政市府過去並沒有針對引進高階IC載板專區，向當地居民說明，也違反當初三低一高的承諾，應該向當地居民道歉。航空城過去強調引進「低汙染、低耗能、低耗水、高附加價值（三低一高）」產業的開發願景，如今張善政突然要引進高階IC載板專區，且市府反覆強調科技進步，難道是要主張IC載板業已經符合「三低一高」的標準了嗎？

黃世杰質疑，張市府執意規畫IC高階載板廠，違背當初徵收目的，也背棄對大園鄉親的承諾，現更傳出張市府欲取消「三低一高」限制，相關決策過程不透明，讓人憂心。他呼籲，張善政應該向大園人以及桃園市民公開說明，是否不再遵守「三低一高」的限制。

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