陳昭姿：供清潔針具為避免感染 不可能供毒品給成癮者

毒品議題引發藍綠陣營論戰，民眾黨立委陳昭姿今天表示，過去提供清潔針具，是為避免造成病毒感染；但如今美沙冬可口服，常見的毒品依托咪酯是用吸的都已不同，台灣不可能提供毒品給成癮者。

爭取連任的台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋針對反毒議題交鋒，沈伯洋被質疑曾將毒品與藥物劃等號，蔣萬安3日晚間發文則強調，危險來自模糊毒品與藥物的界線，呼籲別拿美沙冬計畫遮掩。

陳昭姿具藥學背景，今天接受媒體聯訪，被問及此事表示，毒品與藥品不該畫上等號，藥品與毒品不一樣，藥品要經過嚴謹臨床試驗，根據科學證據、證實療效大於副作用才能取得藥證成為藥品。

對於發放針具政策，陳昭姿說，在前總統陳水扁任職總統期間就有此規劃，且因為藥癮者會共用針頭，當時又無法完全阻止藥癮，為避免造成B肝、C肝或HIV（人類免疫缺乏病毒）等病毒感染，因此在特定條件下，提供清潔針具。

陳昭姿認為，近年台灣已經有政府認定的毒癮防治機構，使用的藥品是美沙冬，跟嗎啡類相較而言藥效長、可口服、欣快感較低，並非提供毒品，且必須在醫療機構執行戒癮治療才能使用。

陳昭姿說，「台灣怎麼可能提供毒品給這些人呢？」過去是在特定時空背景下，為了避免共用針頭感染，才在部分條件下提供針具，但現在包括可口服的美沙冬、現在常見的依托咪酯則是用吸的，都已經不一樣了，相關政策既不是沈伯洋提的，也不可能提供毒品給任何成癮者。

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