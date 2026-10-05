快訊

停車糾紛出奇招！花店老闆道路搭「靈堂」擋車 網友：這招太狠了

房仲拿李多慧當賣點招攬「當鄰居」 網炸鍋經紀公司嚴正發聲

這縣市全台「最老」！每4人一位長者 房仲曝1現象日益嚴重

聽新聞
0:00 / 0:00

北科學城南巨蛋城！李四川再提新北交通藍圖 串聯北北基桃成一日生活圈

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今天出席同濟會後援會成立大會。記者黃子騰／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天出席同濟會後援會成立大會。記者黃子騰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天出席同濟後援會成立大會，受到全場近百名同濟會員熱烈歡迎並高喊凍蒜。李四川提出會將推動巨蛋城、淡水科學城。同時也會建造AI高科技廊帶、中和光復線、民生汐止線、捷運縱線，讓北北基桃成為一日生活圈。

2026九合一選舉

我們都挺李四川！同濟會後援會，今天下午在李四川競選總部舉辦成立大會，現場擠進近百名同濟會幹部及會員，李四川表示，自己過去曾在台北市興建小巨蛋，之後也在市府任內推動大巨蛋，具有興建小巨蛋、大巨蛋的經驗，因此新北大巨蛋「一定在我八年的任期內，我會把它全部蓋好」。

李四川接著提出「北有科學城」，希望將智慧城市及AI科技帶進淡水，並將淡水新市鎮二、三期重劃成為科學城，讓巨蛋與科學城把高科技、AI產業帶進新北。另外也將打造AI高科技廊帶，從汐止汐科經過南港軟體園區、內湖科學園區、北士科，再經蘆洲、五股，串聯新北各地。

李四川說，透過蘆社大橋連接五股、蘆洲，再接台64線、台65線，可往板橋、土城、樹林、新店；土城可連接土城工業區，新店則有寶高高科技園區。這條AI高科技廊帶也將往淡水延伸，另一方向則經台64、台65線串聯板橋、新莊，形成科技、經濟及年輕人上班的廊帶，也是年輕人走向國際的廊帶，「在這一個高科技的部分，一定要把它完成。」

李四川表示，將在蘆社大橋上規劃輕軌及中運量捷運，讓中運量捷運接到五股，並將五泰板輕軌從五股、泰山到板橋的捷運系統再接起來。並在大漢溪打造捷運縱線，從台北市大稻埕經淡水河、三重、新莊到土城，並串聯民生汐止線，往北延伸至基隆。此外將推動中和光復線，從中和經公館、基隆路至台北市大巨蛋；萬大線第一期完工後繼續推動第二期，環狀線也將儘速完成。他並提到台北市東段捷運將從信義計畫區接到動物園，另規劃從動物園延伸至深坑，再沿線到石碇。

李四川表示，淡水機場線、捷運線、再來藍線右轉可以接林口，再接到桃園機場，三鶯線可以把它接到八德到桃園，這樣北北基桃就可以成為一日生活圈，李四川承諾，將運用40年經驗好好建設新北。

李四川舉行授旗儀式。記者黃子騰／攝影
李四川舉行授旗儀式。記者黃子騰／攝影

李四川承諾將推動巨蛋城、淡水科學城，同時也會建造AI高科技廊帶。記者黃子騰／攝影
李四川承諾將推動巨蛋城、淡水科學城，同時也會建造AI高科技廊帶。記者黃子騰／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 北北基桃

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

李四川喊「公務生涯最後一戰」 唯一靠山是新北400萬市民

藍白共挺 李四川：公務生涯最後一戰

影／李四川萬人造勢 藍白主席、韓國瑜加持再造韓流

從餵藥案到張淑娟案接連翻車 李四川批蘇巧慧：錯了道歉有那麼難嗎

相關新聞

洋流跟韓流差很多 鄭麗文：可凝聚基本盤「破圈」不至於

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日掀起「洋流」熱潮，國民黨主席鄭麗文今天表示，「洋流」與當年的「韓流」差距很大，民進黨刻意操作洋流的目的，主要是為凝聚基本盤、催出投票率，這確實可能拉近沈伯洋與台北市長蔣萬安的票數差距，但尚看不出破圈效應，「沈伯洋要贏還不至於」。

毒品議題攻防…沈伯洋控潑髒水 蔣萬安競辦反擊「講不過就大出征」

年底選戰倒數54天，反毒議題選戰攻防延燒，台北市長蔣萬安今再問對手沈伯洋過去主張的「建立社區中心提供毒品」，反被沈控造謠、潑髒水。蔣競辦發言人陳柏翰說，去年沈伯洋及民進黨陣營「輸不起就大罷免」，今年綠營故技重施「講不過就大出征」。

沈伯洋喊採取法律行動 羅智強回嗆：最好連2014年的自己一起告

國民黨立委羅智強今天批評民進黨台北市長參選人沈伯洋過去曾撰文主張「在社區中心提供毒品給吸毒者」，宣布將出動廣告金剛車，繞行台北宣傳。沈伯洋則回應，這是造謠，不排除採取法律行動。羅智強表示，他樂見歡迎沈伯洋提告，但若真的要告，「最好連2014年的沈伯洋一起告」。

賴瑞隆釋出辯論訊息 柯志恩回應：他終於同意接受了

國民黨高雄市長參選人柯志恩之前與民進黨市長參選人賴瑞隆互下辯論戰帖，但雙方意見沒有交集。今早賴瑞隆受訪表示，已有兩家媒體展開作業，他將跟柯志恩辯論政見。柯志恩說，她早已簽署媒體的辯論邀約書，很欣慰賴瑞隆終於同意接受辯論，希望讓選舉回歸到候選人本質與市政討論。

魏平政女兒成跑攤亮點 民眾見面先問「你女兒有沒有來」

彰化縣長選舉倒數不到2個月，國民黨彰化縣長參選人魏平政近期積極跑攤搶曝光，原本一天零星個位數的活動，如今增加到數十個邀約行程。魏平政的女兒魏敬倫則因在社群平台為父親宣傳政見，一炮而紅，近期更全程陪同父親跑行程，成為魏平政現在最強大的後盾。

毒品政策交鋒批蔣萬安造謠指控 沈伯洋：丟議題又不辯論

台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋近期就毒品防制、減害政策等展開激烈攻防，沈伯洋今天質疑蔣萬安用造謠的方式指控他，丟出這個議題，他很願意與蔣萬安就這個議題公開辯論，質疑「為什麼不繼續下去呢？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。