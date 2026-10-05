北科學城南巨蛋城！李四川再提新北交通藍圖 串聯北北基桃成一日生活圈

國民黨新北市長參選人李四川今天出席同濟後援會成立大會，受到全場近百名同濟會員熱烈歡迎並高喊凍蒜。李四川提出會將推動巨蛋城、淡水科學城。同時也會建造AI高科技廊帶、中和光復線、民生汐止線、捷運縱線，讓北北基桃成為一日生活圈。

我們都挺李四川！同濟會後援會，今天下午在李四川競選總部舉辦成立大會，現場擠進近百名同濟會幹部及會員，李四川表示，自己過去曾在台北市興建小巨蛋，之後也在市府任內推動大巨蛋，具有興建小巨蛋、大巨蛋的經驗，因此新北大巨蛋「一定在我八年的任期內，我會把它全部蓋好」。

李四川接著提出「北有科學城」，希望將智慧城市及AI科技帶進淡水，並將淡水新市鎮二、三期重劃成為科學城，讓巨蛋與科學城把高科技、AI產業帶進新北。另外也將打造AI高科技廊帶，從汐止汐科經過南港軟體園區、內湖科學園區、北士科，再經蘆洲、五股，串聯新北各地。

李四川說，透過蘆社大橋連接五股、蘆洲，再接台64線、台65線，可往板橋、土城、樹林、新店；土城可連接土城工業區，新店則有寶高高科技園區。這條AI高科技廊帶也將往淡水延伸，另一方向則經台64、台65線串聯板橋、新莊，形成科技、經濟及年輕人上班的廊帶，也是年輕人走向國際的廊帶，「在這一個高科技的部分，一定要把它完成。」

李四川表示，將在蘆社大橋上規劃輕軌及中運量捷運，讓中運量捷運接到五股，並將五泰板輕軌從五股、泰山到板橋的捷運系統再接起來。並在大漢溪打造捷運縱線，從台北市大稻埕經淡水河、三重、新莊到土城，並串聯民生汐止線，往北延伸至基隆。此外將推動中和光復線，從中和經公館、基隆路至台北市大巨蛋；萬大線第一期完工後繼續推動第二期，環狀線也將儘速完成。他並提到台北市東段捷運將從信義計畫區接到動物園，另規劃從動物園延伸至深坑，再沿線到石碇。

李四川表示，淡水機場線、捷運線、再來藍線右轉可以接林口，再接到桃園機場，三鶯線可以把它接到八德到桃園，這樣北北基桃就可以成為一日生活圈，李四川承諾，將運用40年經驗好好建設新北。

李四川舉行授旗儀式。記者黃子騰／攝影