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名間茶價崩！温世政爭3元補助、許淑華擬讓茶農全拿 農糧署長說話了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投名間是國內最大茶產區，但近期茶菁價格崩跌，從過去每台斤30多塊錢，跌到現在只剩13元，茶農喊苦。聯合報系資料照
南投名間是國內最大茶產區，但近期茶菁價格崩跌，從過去每台斤30多塊錢，跌到現在只剩13元，茶農喊苦。聯合報系資料照

南投名間茶菁價格暴跌，每台斤剩13元，成選舉另類戰場。民進黨縣長參選人温世政陳情中央，農糧署允補助每台斤3元，其中茶農2元、茶商1元；茶農仍喊苦，縣議員今關心，縣長許淑華說，縣府擬補助茶商檢驗費，讓茶農實拿3元。

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對此，農糧署長姚士源表示，該署尊重縣府及公所研擬補助計畫執行細節，唯該專案先前已由公所提案並經縣府呈報核定，若調整計畫，可能影響補助期程；另，若3元全數用來補助茶農，恐影響茶商收購意願，無法達到穩定茶菁價格目的。

名間鄉是全台最大茶產區，全鄉茶葉種植面積逾2200公頃，是全國最大茶葉產區，主要支應手搖飲、外銷市場等商用茶，但受手搖飲提高果汁比例、外銷需求下降等因素，近期茶菁價格慘崩，從過去每台斤30多塊錢，跌到現在只剩13元。

當地茶農苦不堪言，多方陳情，公所經行政院顧問、民進黨縣長參選人温世政協助，9月為茶農向中央請命爭取茶菁補助，農糧署同意補助每台斤3元，其中2元用來補助茶農，1元補助茶商鼓勵收購，讓每台斤收購價能維持在15元以上。

但縣議員宋懷琳今質詢指出，現階段雖針對茶農補助每台斤茶菁2元，但幫助有限，不少茶農仍喊苦，而價跌就補助也非長久之計，建議縣府應針對農產價格波動研議穩價機制。農業處長蘇瑞祥說，將邀集各農會、產銷班等輔導並協調機制。

南投縣長許淑華表示，目前名間茶菁內外銷通路確實受影響，中央在茶農及公所反映後雖有相關補助措施，但地方仍有意見，立委馬文君、游顥今邀農糧署再開協調會，因正值議會會期，縣府指派農業處副處長出席，並進一步研議補助措施。

而縣府將先了解中央針對茶菁穩價補助的相關規定與法條，初步規畫，由縣府補助茶商端的農藥檢測等費用，藉此讓茶農能獲得完整3元補助。她也強調，真正關鍵仍在打通銷路，縣府將與農會協調擴大行銷及採購，也會補助農會辦理活動。

南投名間是國內最大茶產區，但近期茶菁價格崩跌，從過去每台斤30多塊錢，跌到現在只剩13元，茶農喊苦。聯合報系資料照
南投名間是國內最大茶產區，但近期茶菁價格崩跌，從過去每台斤30多塊錢，跌到現在只剩13元，茶農喊苦。聯合報系資料照

南投名間是國內最大茶產區，但近期茶菁價格崩跌，從過去每台斤30多塊錢，跌到現在只剩13元，茶農喊苦。聯合報系資料照
南投名間是國內最大茶產區，但近期茶菁價格崩跌，從過去每台斤30多塊錢，跌到現在只剩13元，茶農喊苦。聯合報系資料照

南投縣議會總質詢今有議員關心名間茶價崩跌，縣長許淑華表示，縣府將配合中央研議相關補助措施。記者賴香珊／攝影
南投縣議會總質詢今有議員關心名間茶價崩跌，縣長許淑華表示，縣府將配合中央研議相關補助措施。記者賴香珊／攝影

南投縣議會總質詢今有議員關心名間茶價崩跌，縣長許淑華表示，縣府將配合中央研議相關補助措施。記者賴香珊／攝影
南投縣議會總質詢今有議員關心名間茶價崩跌，縣長許淑華表示，縣府將配合中央研議相關補助措施。記者賴香珊／攝影

2026九合一選舉 温世政 農糧署 名間 許淑華 南投縣選舉

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