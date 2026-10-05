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毒品議題攻防…沈伯洋控潑髒水 蔣萬安競辦反擊「講不過就大出征」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
反毒議題選戰攻防延燒，台北市長蔣萬安今再問對手沈伯洋過去主張的「建立社區中心提供毒品」，反被沈控造謠、潑髒水。記者潘俊宏／攝影
反毒議題選戰攻防延燒，台北市長蔣萬安今再問對手沈伯洋過去主張的「建立社區中心提供毒品」，反被沈控造謠、潑髒水。記者潘俊宏／攝影

年底選戰倒數54天，反毒議題選戰攻防延燒，台北市長蔣萬安今再問對手沈伯洋過去主張的「建立社區中心提供毒品」，反被沈控造謠、潑髒水。蔣競辦發言人陳柏翰說，去年沈伯洋及民進黨陣營「輸不起就大罷免」，今年綠營故技重施「講不過就大出征」。

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陳柏翰說，顯然在沈伯洋與民進黨的字典裡，從未有過「檢討」，大罷免大失敗後「捲土重來」與「變本加厲」的行徑恐怕才是打破世界民主紀錄。蔣市長反毒的立場不會因此改變：堅決反對毒品進入社區，也反對毒品除罪化。

陳柏翰表示，沈委員過去倡議的作為不僅與「美沙冬療法」截然不同，其投書內容更是在批判包含美沙冬在內的既有戒治機制，因此才提出要建立社區中心提供毒品。

陳說，沈委員先前潑美沙冬髒水，遭外界指責後又改口宣稱支持美沙冬；擺明了混淆視聽、指鹿為馬，這不只是「沈伯洋打臉沈伯洋」，更是對所有投身美沙冬等現行療法的醫護人員莫大的侮辱。

陳柏翰進一步指出，當年賴清德在黨內初選時，曾公開呼籲蔡英文「停止使用網軍奧步」；如今由賴清德主席領導的民進黨，卻將這套網軍手段「加倍奉還」。

陳柏翰呼籲，沈委員請為自己提供毒品的倡議負責，不要試圖拉無辜清白的醫護人員下水抹黑，不要繼續逃避問題，請向市民老實交代，究竟想在哪些社區設置中心、又打算發放哪些種類的毒品。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 蔣萬安 毒品 反毒

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