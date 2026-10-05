台北市選戰網路出征升溫 作家指出有「大罷免2.0」既視感

照片為蔣萬安市長臉書截圖

台北市長選戰升溫，網路輿情戰火越燒越旺。近日有網友觀察到，網路上出現大量帳號針對蔣萬安市長臉書及藍白支持者展開密集留言出征，連模仿沈伯洋的藝人也遭受大量批評。這波網路出征的氣勢洶洶，讓人聯想到先前大罷免時期的網路動員模式。作家吳思賢在《聚論壇》指出，此波網路出征潮能否有效影響選情，或反而激起藍白陣營的凝聚力，成為選前關鍵變數。

近期台北市長選戰的網路論戰，明顯升溫，網路出征潮引發關注。許多社群平台出現數量明顯增加的留言攻擊，而且目標鎖定支持國民黨台北市長蔣萬安的藍白網友或訊息。

吳思賢表示，很多網友指出，這種大規模網路出征的態勢，與先前大罷免時期的網路動員模式高度相似，被形容為「大罷免2.0」的既視感。

選戰開始以來，台北市長蔣萬安在先前民調中都大幅領先。民進黨台北市長參選人沈伯洋陣營近期則是動作頻繁，強推「洋流」風潮，在各大夜市、商圈掃街，網路聲量也持續攀升。

有媒體報導分析認為，「洋流」效應是雙面刃，一方面能推升綠營投票意願，另一方面也可能喚起選民對大罷免的警覺，反而催出藍白基本盤。

面對網路出征潮，國民黨台北市長蔣萬安競選辦公室宣布擴大發言團隊，由台北市的5名立委王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯及賴士葆加入，結合國會監督與地方服務經驗，強化選戰攻防。可集結5人過去共同面對罷免的經驗，迎戰「大罷免2.0」。

藍營人士評估，綠營強攻，對蔣的選情反而利大於弊。不僅促使蔣萬安陣營不能大意，更激起藍營基層的危機意識。

然而，網路投票的結果則呈現不同的面貌。Yahoo奇摩新聞發起的台北市長看好度網路投票，累計超過3萬6000人參與，蔣萬安以56.4%的看好度領先沈伯洋的24.6%，差距達到了31.8個百分點。另一份偏綠媒體的網路投票顯示沈伯洋拿下82.4%，蔣萬安16.4%。

網路投票屬於開放式網友自主參與，受到特定媒體藍綠光譜的影響，無法反映整體台北市選民的真實投票傾向。

台北市選戰的網路出征潮，到底會產生什麼效果，取決於多個因素。吳思賢表示，若是藍綠白的投票率同時衝高，對沈伯洋極為不利，因為蔣萬安在中間選民層面仍保有絕對優勢。如果「洋流」效應發威，或許會讓本不關注選舉或不去投票的人稍微關心，因而提高投票率。但實際效果如何，則要看聲量可否法擴散影響力，或是反而引起反作用力。

隨著11月28日投票日接近，台北市選戰的網路輿情戰、基本盤動員與中間選民爭奪，將成為決定勝負的關鍵因素。

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