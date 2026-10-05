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從餵藥案到張淑娟案接連翻車 李四川批蘇巧慧：錯了道歉有那麼難嗎

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
李四川直言問蘇巧慧，錯了道歉有那麼難嗎。記者黃子騰／攝影
李四川直言問蘇巧慧，錯了道歉有那麼難嗎。記者黃子騰／攝影

新北市長參選人李四川今天出席同濟會後援會，關於蘇巧慧餵藥案造謠，李四川強調民代的職責一定要查證，當初蘇巧慧攻擊侯友宜讓社會不安、家長恐慌傷害幼教老師，後來證明是烏龍爆料，李四川直球詢問蘇巧慧，錯了跟人家道歉有這麼困難嗎？

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藍營今早批蘇巧慧是造謠板橋私幼餵藥案的幫兇，當時蘇巧慧有公開說孩子體內驗出來的是毒物，但是新北地檢後來證實孩童體內並沒有驗出毒品反應，蘇巧慧辦公室今天說這是民代職責所在。李四川被媒體詢問對此看法時表示，民代的職責當然一定要查證，當初蘇巧慧在餵藥案中攻擊市長侯友宜，讓社會不安，也讓所有家長恐慌，尤其傷害幼教老師更大。

李四川說，後來已經證明餵藥案是一個烏龍爆料，蘇巧慧當時說所有的紀錄都很清楚，那他要問蘇巧慧：錯了，跟人家道個歉有這麼困難嗎？

另外在管中閔案及張淑娟案，蘇巧慧被指控是當年跟著一起抹黑的幫兇，但蘇巧慧說從來沒有針對個人評論。管中閔則是批評蘇巧慧到今天都不承認錯誤，而是用話術來擺脫。李四川回應指出，作一個政治人物，所講的話所做的事都要為他的言行來負責。蘇巧慧在記者會在節目上，不管對管中閔校長或是張淑娟女士，都跟烏龍爆料的人坐在一起、對外來說明，有這樣的言行，難道不必為當初的烏龍爆料來做一個道歉嗎？

李四川客家後援會榮譽會長范姜炳煌，之前說自己的地在輝達旁邊，是既得利益者，被綠營議員批涉嫌不法圖利。李四川表示，蘇巧慧如果認為輝達進駐到台北市、進駐到台灣是圖利，那我是圖利全國的人民。

李四川今天出席同濟會後援會成立大會。記者黃子騰／攝影
李四川今天出席同濟會後援會成立大會。記者黃子騰／攝影

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