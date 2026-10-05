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沈伯洋喊採取法律行動 羅智強回嗆：最好連2014年的自己一起告

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年談論毒品政策的文章引發爭議，國民黨立委羅智強（右）讓一輛反毒金剛車走上街頭宣傳反毒，不容毒品危害下一代。記者潘俊宏／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年談論毒品政策的文章引發爭議，國民黨立委羅智強（右）讓一輛反毒金剛車走上街頭宣傳反毒，不容毒品危害下一代。記者潘俊宏／攝影

國民黨立委羅智強今天批評民進黨台北市長參選人沈伯洋過去曾撰文主張「在社區中心提供毒品給吸毒者」，宣布將出動廣告金剛車，繞行台北宣傳。沈伯洋則回應，這是造謠，不排除採取法律行動。羅智強表示，他樂見歡迎沈伯洋提告，但若真的要告，「最好連2014年的沈伯洋一起告」。

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羅智強在臉書發文表示，沈伯洋稱要採取法律行動，他樂見也歡迎，但要提醒沈伯洋，如果要告，「最好連2014年的沈伯洋一起告」，因為撰文主張「在社區中心提供毒品給吸毒者」的人，不是羅智強，而是沈伯洋自己。他也感慨，如果那篇文章是自己在2014年所寫，民進黨會放過他嗎？台北市民又有可能支持嗎？

羅智強指出，他還要誠懇告訴沈伯洋，如果要提告，他坦然接受，也尊重沈伯洋行使訴訟權利。但他認為，台北市民不可能接受在自家附近的「社區中心提供毒品給吸毒者」，這與在醫療院所內，由醫療人員使用美沙冬協助戒毒，完全是兩回事。

羅智強說，他在第一天的記者會就說過，10年前沈伯洋的主張，不必然等於今天沈伯洋的主張，但至少今天的沈伯洋應該告訴10年前的自己「你錯了」。然而，沈伯洋至今仍堅持「在社區中心提供毒品給吸毒者」沒有錯。既然如此，他也只能秉持民意代表的職責，告訴選民沈伯洋仍堅持10年前的主張，再由選民自行決定，要不要接受一位主張「社區供毒」的候選人成為台北市長。最後，底下開放洗版留言，100萬則也歡迎。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 毒品

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