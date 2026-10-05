《議長看市政》最後企劃！童子瑋開車上路談基隆通勤 要讓交通順起來

基隆市議長童子瑋今天推出的《議長看市政》影片，主題是基隆長期面對的交通困境。童子瑋一人一車，帶著拍攝團隊上路，帶領閱聽者看基隆人怎麼在路上往返。童說，未來議會要透過更完整的交通政策，讓交通順起來、生活順起來。

童子瑋表示，今年是他擔任議長的最後一年，過去每年都會以議長身分拍攝影片，分享對市政的觀察與願景，並紀錄自己在不同階段的體悟。對他而言，議會運作必須公開透明，讓市民了解市政現況、知道議會正在關心什麼，是民意代表最基本的責任。

《議長看市政》曾邀請董事長樂團成員白董、從事音樂教育的周峰毅老師，以及Enjoy社群棒球隊、北管聚樂社、朋廚烘焙坊、漢堡工坊等不同領域人士參與。童子瑋說，這一集和所有市民談基隆最切身的交通問題，所以沒有其他來賓，一個人、一台車，讓拍攝團隊跟著他，從通勤現場談長期存在的困境。

童子瑋指出，基隆受到雙北強烈磁吸，地方產業與就業機會不足，每天有超過10萬名市民必須跨縣市通勤，有人搭台鐵、有人開車上國道，也有大量市民依賴國道客運。

他說，尤其搭客運的市民，常常一大早就從基隆出發，晚上再一路塞車回家，長期累積下來，很多人的時間都耗在通勤路上，這是基隆市民最直接、也最沉重的生活成本。

童子瑋認為，交通不只是工程單位的事情，而是城市發展的基礎，只有當市民每天上下班、上下課的路更順，整座城市的生活品質才會真正改善。

童子瑋表示，他希望把議會長期累積的意見、市民每天遇到的問題，轉化成未來可以實際推動的成果，一步一步改變基隆，讓交通順起來，生活才會順起來，讓基隆人的時間不再被浪費在路上。