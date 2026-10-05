快訊

停車糾紛出奇招！花店老闆道路搭「靈堂」擋車 網友：這招太狠了

房仲拿李多慧當賣點招攬「當鄰居」 網炸鍋經紀公司嚴正發聲

這縣市全台「最老」！每4人一位長者 房仲曝1現象日益嚴重

聽新聞
0:00 / 0:00

《議長看市政》最後企劃！童子瑋開車上路談基隆通勤 要讓交通順起來

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議長童子瑋今天推出的《議長看市政》，主題是基隆長期面對的交通困境。圖／童子瑋議長辦公室提供
基隆市議長童子瑋今天推出的《議長看市政》，主題是基隆長期面對的交通困境。圖／童子瑋議長辦公室提供

基隆市議長童子瑋今天推出的《議長看市政》影片，主題是基隆長期面對的交通困境。童子瑋一人一車，帶著拍攝團隊上路，帶領閱聽者看基隆人怎麼在路上往返。童說，未來議會要透過更完整的交通政策，讓交通順起來、生活順起來。

2026九合一選舉

童子瑋表示，今年是他擔任議長的最後一年，過去每年都會以議長身分拍攝影片，分享對市政的觀察與願景，並紀錄自己在不同階段的體悟。對他而言，議會運作必須公開透明，讓市民了解市政現況、知道議會正在關心什麼，是民意代表最基本的責任。

《議長看市政》曾邀請董事長樂團成員白董、從事音樂教育的周峰毅老師，以及Enjoy社群棒球隊、北管聚樂社、朋廚烘焙坊、漢堡工坊等不同領域人士參與。童子瑋說，這一集和所有市民談基隆最切身的交通問題，所以沒有其他來賓，一個人、一台車，讓拍攝團隊跟著他，從通勤現場談長期存在的困境。

童子瑋指出，基隆受到雙北強烈磁吸，地方產業與就業機會不足，每天有超過10萬名市民必須跨縣市通勤，有人搭台鐵、有人開車上國道，也有大量市民依賴國道客運。

他說，尤其搭客運的市民，常常一大早就從基隆出發，晚上再一路塞車回家，長期累積下來，很多人的時間都耗在通勤路上，這是基隆市民最直接、也最沉重的生活成本。

童子瑋認為，交通不只是工程單位的事情，而是城市發展的基礎，只有當市民每天上下班、上下課的路更順，整座城市的生活品質才會真正改善。

童子瑋表示，他希望把議會長期累積的意見、市民每天遇到的問題，轉化成未來可以實際推動的成果，一步一步改變基隆，讓交通順起來，生活才會順起來，讓基隆人的時間不再被浪費在路上。

基隆市議長童子瑋今天推出的《議長看市政》，主題是基隆長期面對的交通困境。圖／童子瑋議長辦公室提供
基隆市議長童子瑋今天推出的《議長看市政》，主題是基隆長期面對的交通困境。圖／童子瑋議長辦公室提供

2026九合一選舉 基隆市選舉 童子瑋

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

選情初探／基隆市長選舉 謝國樑藍白歸隊 童子瑋雙總統加持

安樂教會77周年禮拜 蕭美琴出席：社福政策會有漏洞 教會力量非常重要

通勤族面臨困境…上班好難 暖暖人盼找出解方

李四川喊「公務生涯最後一戰」 唯一靠山是新北400萬市民

相關新聞

洋流跟韓流差很多 鄭麗文：可凝聚基本盤「破圈」不至於

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日掀起「洋流」熱潮，國民黨主席鄭麗文今天表示，「洋流」與當年的「韓流」差距很大，民進黨刻意操作洋流的目的，主要是為凝聚基本盤、催出投票率，這確實可能拉近沈伯洋與台北市長蔣萬安的票數差距，但尚看不出破圈效應，「沈伯洋要贏還不至於」。

毒品議題攻防…沈伯洋控潑髒水 蔣萬安競辦反擊「講不過就大出征」

年底選戰倒數54天，反毒議題選戰攻防延燒，台北市長蔣萬安今再問對手沈伯洋過去主張的「建立社區中心提供毒品」，反被沈控造謠、潑髒水。蔣競辦發言人陳柏翰說，去年沈伯洋及民進黨陣營「輸不起就大罷免」，今年綠營故技重施「講不過就大出征」。

沈伯洋喊採取法律行動 羅智強回嗆：最好連2014年的自己一起告

國民黨立委羅智強今天批評民進黨台北市長參選人沈伯洋過去曾撰文主張「在社區中心提供毒品給吸毒者」，宣布將出動廣告金剛車，繞行台北宣傳。沈伯洋則回應，這是造謠，不排除採取法律行動。羅智強表示，他樂見歡迎沈伯洋提告，但若真的要告，「最好連2014年的沈伯洋一起告」。

賴瑞隆釋出辯論訊息 柯志恩回應：他終於同意接受了

國民黨高雄市長參選人柯志恩之前與民進黨市長參選人賴瑞隆互下辯論戰帖，但雙方意見沒有交集。今早賴瑞隆受訪表示，已有兩家媒體展開作業，他將跟柯志恩辯論政見。柯志恩說，她早已簽署媒體的辯論邀約書，很欣慰賴瑞隆終於同意接受辯論，希望讓選舉回歸到候選人本質與市政討論。

魏平政女兒成跑攤亮點 民眾見面先問「你女兒有沒有來」

彰化縣長選舉倒數不到2個月，國民黨彰化縣長參選人魏平政近期積極跑攤搶曝光，原本一天零星個位數的活動，如今增加到數十個邀約行程。魏平政的女兒魏敬倫則因在社群平台為父親宣傳政見，一炮而紅，近期更全程陪同父親跑行程，成為魏平政現在最強大的後盾。

毒品政策交鋒批蔣萬安造謠指控 沈伯洋：丟議題又不辯論

台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋近期就毒品防制、減害政策等展開激烈攻防，沈伯洋今天質疑蔣萬安用造謠的方式指控他，丟出這個議題，他很願意與蔣萬安就這個議題公開辯論，質疑「為什麼不繼續下去呢？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。