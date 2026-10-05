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徐欣瑩陣營批「落款造神」 鄭朝方陣營回嗆：毀滅別人不會成就自己

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩辦公室發言人徐維遠今天批評，既然鄭朝方認同「人民是城市的主角」，就不要再落款造神。圖／徐欣瑩競辦提供
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩辦公室發言人徐維遠今天批評，既然鄭朝方認同「人民是城市的主角」，就不要再落款造神。圖／徐欣瑩競辦提供

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩辦公室發言人徐維遠今天批評，既然鄭朝方認同「人民是城市的主角」，就不要再落款造神，呼籲跟進徐欣瑩「公設不署名落款、家人不干政」等。對此，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方辦公室發言人蘇愛婷回應，毀滅別人不會成就自己，更不會成就城市。

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徐維遠表示，既然鄭朝方認同「人民是城市的主角」，就不要再落款造神，既然常跟進其他政見，更應把理念落實到底，尤其是徐欣瑩提出的「陽光縣政承諾」，為什麼不跟進？

徐維遠還說，三大陽光縣政承諾包括：第一，公共建設不署名、不落款，讓建設歸功全體縣民；第二，家人不干政、不碰採購，落實公私分明；第三，成立「城市夢想家縣政顧問團」，讓專家與縣民共同參與、共同監督，避免縣政決策只由首長一人決定。

對此，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方辦公室發言人蘇愛婷回應，毀滅別人不會成就自己，更不會成就一座城市，徐欣瑩已在國民黨初選毀滅過一次，大家都看在眼底；進入大選了，我們始終希望徐委員可以好好回歸正向的選戰，期許一起成為善良的人。

蘇愛婷說，鄭朝方始終專注於新竹縣的發展與鄉親的需求，面對建議與批評，也謙虛接受檢討往前，會持續以治理能力與具體政績、政見，爭取縣民認同。

2026九合一選舉 新竹縣選舉 徐欣瑩 鄭朝方

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