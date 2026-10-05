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警搜索同志酒吧涉言語歧視爭議 沈伯洋：多元包容不該只有遊行當天

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市西門町知名同志酒吧遭人檢舉店內有妨害風化情事，市警局萬華分局前往搜索，但執法過程疑有歧視引發爭議，民進黨台北市長參選人沈伯洋也呼籲，制度上應要檢討，台北的多元與包容不應該只有在同志遊行那一天被看見，應存在於市政府每一項制度。記者潘俊宏／攝影
台北市西門町知名同志酒吧遭人檢舉店內有妨害風化情事，市警局萬華分局前往搜索，但執法過程疑有歧視引發爭議，民進黨台北市長參選人沈伯洋也呼籲，制度上應要檢討，台北的多元與包容不應該只有在同志遊行那一天被看見，應存在於市政府每一項制度。記者潘俊宏／攝影

台北市西門町知名同志酒吧遭人檢舉店內有妨害風化情事，市警局萬華分局前往搜索，但執法過程疑有歧視引發爭議，警方對言行不當員警也做出懲處。民進黨台北市長參選人沈伯洋也呼籲，制度上應要檢討，台北的多元與包容不應該只有在同志遊行那一天被看見，應存在於市政府每一項制度。

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沈伯洋表示，事件發生後，萬華分局一度否認員警的不當執法；在相關影像曝光、調查後，警方承認確實有執法的爭議存在，這起事件不只受到人權團體批評，也引起國際媒體關注，警察依法執法大家都尊重，如果有違法的事情，應該依法處理，但依法執法不代表執法的方式不需要被檢視。

沈伯洋強調，人民有權知道，執法的依據是什麼、界線在哪裡，當國家行使公權力時，又要如何確保每個人的人格與尊嚴，都受到同樣的尊重，尤其對一個曾經歷過歧視、汙名，甚至害怕被看見的群體來說，一句話、一個動作，都可能讓人重新想起，「自己是不是又被當成不一樣的人？」

沈伯洋說，這件事發生以後，更要問怎麼讓制度變得更好，避免類似的事情再次發生，怎麼讓每一個生活在台北的人，不論他的身分、性別、性傾向，都相信這座城市會平等地對待自己，台北的多元與包容，不應該只有在同志遊行那一天被看見，應該存在於警察執法的每一個現場、存在於市政府的每一項制度，也存在於我們生活的每一天，「一座真正友善的城市，不只是歡迎你來，也讓你知道，你可以安心地做自己。」

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