盧秀燕任競選榮譽主委 中市白營市議員江和樹喊「藍白合成軍」

台中市藍白合獲進一步鞏固！民眾黨台中市議員江和樹今在臉書宣布，他的競選總部10月11日成立，市長盧秀燕已答應擔任他的競選總部榮譽主任委員，他對此表示感謝，並認為是「台中藍白合正式成軍！」

江和樹擔任過民眾黨台中黨部主委，也是民眾黨的中央委員，擔任里長一屆即當選市議員，本屆競選連任，是民眾黨在台中市的要角。

江和樹說，4年前大里、霧峰的鄉親給他一個機會，讓他走進市議會，替大家服務。從踏進議會的那一天開始，他就知道，這張選票背後，是一份不能辜負的託付。

他說，這4年365天，服務處的門沒有關過，周六日照常服務，過年沒有打烊，颱風天也一樣守在地方。外面風雨再大，服務處的燈還亮著「只要鄉親有需要，我們就在這裡。」

江和樹說，如今，台中藍白合正式成軍，他的競選總部即將成立。特別感謝盧秀燕市長的肯定與支持，願意擔任競選總部榮譽主任委員。這份支持讓他非常感動，也讓他更有力量，繼續為大里、霧峰打拚。