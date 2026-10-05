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傳要求綠媒加入導致辯論卡關？ 沈伯洋否認稱未設限：我都OK

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
選戰倒數，民進黨台北市長參選人沈伯洋多次喊話現任市長蔣萬安辯論，但未獲回應，不過今有媒體指出，蔣、沈陣營其實早在9月就已簽署了辯論同意書給「TVBS」，但因沈陣營希望能有偏綠媒體加入，導致卡關。記者潘俊宏／攝影
選戰倒數，民進黨台北市長參選人沈伯洋多次喊話現任市長蔣萬安辯論，但未獲回應，不過今有媒體指出，蔣、沈陣營其實早在9月就已簽署了辯論同意書給「TVBS」，但因沈陣營希望能有偏綠媒體加入，導致卡關。記者潘俊宏／攝影

選戰倒數，民進黨台北市長參選人沈伯洋多次喊話現任市長蔣萬安辯論，但未獲回應，不過今有媒體指出，蔣、沈陣營其實早在9月就已簽署了辯論同意書給「TVBS」，但因沈陣營希望能有偏綠媒體加入，導致卡關。沈在個人臉書駁斥，「到底消息是哪來的啦XD」並表示有邀約媒體他都簽了，強調自己不設限場地、時間，沒有附帶任何條件。

2026九合一選舉

根據「NOWNEWS今日新聞」報導，有知情人士透露，辯論同意書9月就已簽署，只是後續討論主辦及轉播媒體時，沈伯洋陣營希望能有特定立場偏綠媒體加入，導致主辦單位辯論安排一直卡關至今。

沈伯洋表示，目前有邀約辯論的媒體，他全部都簽了，對於跟蔣市長辯論沒有附帶任何條件喔，甚至不是電視台的，就地辯論，不限場地、時間，「我都OK的喔」就是希望大家能夠一起討論市政。

沈伯洋 辯論 時間 2026九合一選舉 台北市選舉

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