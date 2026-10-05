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柯文哲嗆她「民進黨攻破新北就下台」 鄭麗文：現實情況不會如此

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文表示，這次選舉異常冷清，國民黨不應再習慣佛系打法。圖／CNEWS匯流新聞網提供
國民黨主席鄭麗文表示，這次選舉異常冷清，國民黨不應再習慣佛系打法。圖／CNEWS匯流新聞網提供

民眾黨前主席柯文哲日前表示，若民進黨攻下新北市，國民黨主席鄭麗文就要下台，引發關注。鄭麗文今天表示，柯文哲講話一向很快，「他講得太快了」，現實情況不會如此。

2026九合一選舉

柯文哲3日赴高雄陪同民眾黨市議員參選人林于凱掃街拜票，並與國民黨高雄市長參選人柯志恩同台。談及今年選情，柯文哲表示，就看兩個地方，一個是新北市、一個是高雄市，民進黨若攻下新北市，鄭麗文就要下台；若柯志恩能拿下高雄市，賴清德主席之位也不保。

鄭麗文今天中午接受媒體人黃光芹「中午來開匯」網路節目專訪時表示，柯文哲講話一向很快，「他講得太快了」，上述兩種情況都不會發生。因為高雄市長選舉無論結果如何，都不會影響賴清德的黨主席職務，賴清德怎麼可能換人？柯文哲的說法只是評論，現實情況不會如此。

鄭麗文指出，這次選舉異常冷清，國民黨不應再習慣佛系打法。距離年底投票不到兩個月，希望黨內對民進黨的攻擊火力能夠全面展開。由於國民黨在許多縣市具有現任優勢，部分人可能希望選情冷一點、採取佛系打法，但她認為藍營應該要有更強的火力。

再來，鄭麗文也說，由於民進黨司法打壓，國民黨在許多地方選舉受到限制，民進黨說賄選就賄選，只要檢調想升官就來抓國民黨的人，寒蟬效應從未如此嚴重。她認為，這不是一場公平的選舉，只要有人支持國民黨，就可能面臨被查水表的壓力，這是一場不對稱的戰爭，也是今年選情之所以如此「冷」的原因。

鄭麗文強調，在這樣的情況下，只能不斷呼籲藍軍勇敢出來投票，大家一定要團結，不能因此卻步。她以彰化為例，若彰化被民進黨新潮流拿下，「很多人認為10年拿不回來」，選舉走到今天，國民黨所面對的是民進黨動用「國家機器、司法」，希望大家回歸理性、重新團結，共同對抗民進黨惡勢力。

鄭麗文 柯文哲 新北 2026九合一選舉 新北市選舉

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