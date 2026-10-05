影／建商自稱是輝達落腳既得利益者 蘇巧慧：應該是開玩笑

國民黨新北市長參選人李四川日前成立新北客家後援會，榮譽會長、柏鴻建設董事長范姜炳煌上台時表示李擔任台北市副市長時協助輝達落腳北士科，讓他成為「既得利益者」，遭網友質疑是否圖利，今天蘇巧慧出席林口竹林山觀音寺重陽餐會時回應，她認為那位長輩應該只是在開玩笑。

蘇巧慧表示，輝達公司本來就在台北市，從內湖搬到士林其實也是為內湖的交通減壓，也能夠帶動地方發展，是好事。作為新北市長的候選人希望能讓廠商在新北落地，讓資金跟人才留在新北，把新北的產業帶動起來，讓新北的孩子在新北就業。