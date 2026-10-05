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賴瑞隆釋出辯論訊息 柯志恩回應：他終於同意接受了

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，她早已簽署媒體的辯論邀約書，很欣慰賴瑞隆終於同意接受辯論。圖／柯志恩競辦提供
國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，她早已簽署媒體的辯論邀約書，很欣慰賴瑞隆終於同意接受辯論。圖／柯志恩競辦提供

國民黨高雄市長參選人柯志恩之前與民進黨市長參選人賴瑞隆互下辯論戰帖，但雙方意見沒有交集。今早賴瑞隆受訪表示，已有兩家媒體展開作業，他將跟柯志恩辯論政見。柯志恩說，她早已簽署媒體的辯論邀約書，很欣慰賴瑞隆終於同意接受辯論，希望讓選舉回歸到候選人本質與市政討論。

2026九合一選舉

上月高雄市長參選人賴瑞隆與台北市長參選人沈伯洋合體，賴曾拋出「雙城辯論」構想，一起挑戰蔣萬安與柯志恩。柯志恩卻回應「找我就好了」，希望雙方一對一對決，先接受中山大學「青年論壇」邀約，回歸高雄市政討論，不用跨區找台北市長參選人辯論。

賴瑞隆陣營最終未接受同台辯論構想，中山大學青年論壇改以分場、雙向交流形式進行，已於日前圓滿落幕。

立委賴瑞隆今早受訪指出，他要跟柯志恩來一場政見辯論，這會是六都第一場，兩家媒體已開始作業，呼籲柯委員把握這次機會，把市政問題一次說清楚講明白，誠實面對市民，把過去沒說清楚部分一次都說清楚。

立委柯志恩回應，她之前就一直強調，希望能跟賴瑞隆進行一場市政辯論，且早早就已經簽署媒體的辯論邀約書。她很欣慰看到賴委員終於同意接受辯論，讓選舉回歸到兩位候選人的本質與市政上的討論，也希望藉此機會讓市民朋友看清楚，誰才是真正勇於面對問題、解決問題的高雄市長候選人。

柯志恩說，有關辯論會舉辦細節，將會盡快與各方商討及安排，另呼籲賴瑞隆不要一直想用「六都大辯論」試圖蒙混過關、模糊焦點。

辯論 賴瑞隆 柯志恩 2026九合一選舉 高雄市選舉

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