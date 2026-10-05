「毒品進社區」若是誤解 鄭麗文：沈伯洋應說明清楚而非模糊焦點

民進黨台北市長參選人沈伯洋12年前曾撰文談毒品政策，主張可效仿部分國家建立「社區中心」，提供吸毒者毒品與乾淨針頭，引發爭議。國民黨主席鄭麗文今表示，沈伯洋當年文章確實容易造成誤解，若真的是誤解，現在就應完整說明政策主張，而不是刻意模糊焦點。

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鄭麗文中午接受媒體人黃光芹「中午來開匯」網路節目專訪時表示，台灣年輕人吸毒問題嚴重，如何反毒、避免毒品進入校園及社區，是一項艱鉅工作。沈伯洋身為市長參選人，確實有義務把政策說明清楚，尤其他過去曾公開主張建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨針頭，更應回應外界疑問。

鄭麗文指出，蔣萬安過去確實支持美沙冬替代療法，而美沙冬作為減害政策的一環，社會有一定共識，但沈伯洋當年的文章容易造成誤解，因為他確實沒把話說清楚。既然現在有議員提出疑問，沈伯洋就應好好說明當時撰文的用意，如果主張很好，那不就剛好人家做球給你嗎？

鄭麗文說，大家不需要扣蔣萬安帽子，說他反對他曾經支持的政策，蔣萬安並沒有「過去講一套、現在講一套」。真正的問題在於，沈伯洋到現在都沒正面回應「在社區提供吸毒者毒品與乾淨針頭」究竟是什麼意思，當年的文章也沒有提到美沙冬；如果只是當時用字不夠精準，那就說清楚。

鄭麗文認為，現在毒品氾濫問題嚴重，沈伯洋應理性、完整闡述自己的政策，而不是刻意模糊焦點，將「毒品進入社區」的爭議轉變成是否支持美沙冬的問題。毒品政策涉及重大公共利益，不應淪為選戰攻防，沈伯洋應把政策說清楚、講明白，為自己的政策主張負責。

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