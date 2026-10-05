李四川遭質疑讓輝達落腳台北 蘇巧慧：盼資金人才留新北帶動產業發展

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天中午至林口竹林山觀音寺參加重陽節餐會，關於對手李四川讓輝達落腳台北，剛好在後援會會長建案附近，被網友質疑說官商勾結。蘇巧慧表示，希望能讓廠商在新北落地，讓資金人才都留在新北，帶動新北的產業。

蘇巧慧今天中午在民進黨新北市議員李宇翔、議員參選人戴翎育陪同下，一同至林口區竹林山觀音寺參加重陽敬老餐會，現場席開一百桌，千餘名長者同桌共餐。蘇巧慧表示，今天是她連續第3年來林口竹林山觀音寺的重陽敬老餐會，而且我們還會連續參加3天。

未來也希望能夠運用市府的力量，推出為長輩假牙補助最高5萬元，敬老卡升級到一千點，可以坐公車、可以買東西，讓長輩有更好的福利；同時也希望能夠擴增長照的量能，也發展AI智慧照顧。

關於李四川的客家後援會榮譽會長表示，李四川讓輝達落腳台北，讓他成為了既得利益者，因為他的建案就在附近。被網友質疑好像有官商勾結？蘇巧慧被問及時表示，輝達公司本來就在台北市，那它從內湖搬到北投士林，其實也是為內湖的交通減壓，也能夠帶動地方發展。

蘇巧慧緩頰指出，那位長輩在台上應該也只是開玩笑，不過作為新北市長候選人，會希望能讓廠商在新北落地，讓資金和人才都留在新北，把新北的產業帶動起來，讓新北的孩子在新北就業，這是我未來會期待發展的方向。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧與在場長者握手致意。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧偕新北市議員李宇翔及議員參選人戴翎育上台拜票。記者黃子騰／攝影