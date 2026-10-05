再現全國「詔安客」重鎮風華 張嘉郡拚AI教育、休閒農業六大行動

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡今天在崙背提出「再造崙背風華」六大行動，包括打造親子館、修復鄉立游泳池、推動AI教育示範學校、籌設休閒農業區及改善重要道路等政見，盼結合崙背詔安客家、農業與酪農特色，推動地方發展。

崙背鄉是國內「詔安客」重鎮。張嘉郡今天在崙背千巧谷牛樂園休閒農場舉行記者會發表「再造崙背風華」六大行動，包括雲林縣議員李明哲及廖偉晴、崙背鄉長參選人蔡旺源、崙背鄉民代表會主席蔡誌山、副主席林金玲、崙背鄉農會總幹事李麗華、縣議員參選人鍾任明及崙背老人會理事長簡清松等人出席。

張嘉郡表示，崙背擁有詔安客家文化、農業及酪農等特色，未來要把既有條件轉化為生活、教育、文化及產業發展的力量，提出「親子崙背」、「活力崙背」、「智慧崙背」、「文化崙背」、「農遊崙背」及「暢行崙背」六大行動，全面推動地方發展。

她說，「親子崙背」將尋找適當空間打造崙背親子館，提供親子活動及家庭使用；另規畫在詔安客家文化館旁設置全齡共融公園，讓兒童、家庭及長輩都有公共活動空間。

「活力崙背」則是要修復崙背鄉立游泳池，並與地方學校合作發展游泳等體育項目。她也提出推動AI科技學習示範學校，讓崙背學童接觸AI及新科技，縮短城鄉教育差距，未來也可將無人機、智慧農業等技術帶進崙背，讓科技教育與地方農業產業結合。

另外也將推動新住民語言課程研發中心，結合崙背既有詔安客家文化及多元文化教育，並籌設休閒農業區，整合酪農、農村、詔安客庄文化、食農體驗及觀光資源，並推動濁水溪堤岸南側道路，以及雲9線、雲15線、縣道154線、154甲線等道路改善，吸引遊客走進崙背，讓農業從生產延伸至休閒及觀光。

同額競選鄉長的蔡旺源表示，未來施政不分黨派，會支持張嘉郡提出的政見，共同推動崙背建設，讓外漂子弟有機會返鄉生活、工作。

蔡誌山表示，張嘉郡擔任立委期間關注崙背建設，包括大有、豐榮及崙背國小通學步道、156縣道路況改善及雲9線路燈等，若當選縣長，將有助推動相關政見。簡清松則以「起厝起一半，千萬不能換師傅」力挺張嘉郡。