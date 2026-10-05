魏平政女兒成跑攤亮點 民眾見面先問「你女兒有沒有來」

彰化縣長選舉倒數不到2個月，國民黨彰化縣長參選人魏平政近期積極跑攤搶曝光，原本一天零星個位數的活動，如今增加到數十個邀約行程。魏平政的女兒魏敬倫則因在社群平台為父親宣傳政見，一炮而紅，近期更全程陪同父親跑行程，成為魏平政現在最強大的後盾。

魏平政表示，近期女兒幾乎都陪著他跑行程，妻子也跟他說，自從有女兒陪伴跑攤後，可以感覺到他變得比較愉快。他認為，女兒願意犧牲原本的生活，全力為他助選，讓他相當感謝；也看到女兒面對各種提問，也能在短時間內侃侃而談，讓他相當驚喜，這段時間也發現女兒的心理素質及抗壓性都很強。

魏平政說，現在他到每個地方，都有人詢問「你女兒有沒有一起來」、「你女兒人咧」。先前參加縣議員鄭俊雄的活動時，他和女兒才剛到場，就有人要找女兒合照，看到他的表情好像有點不對，民眾才趕緊說也要和他拍一張。

魏平政笑說，有時他與女兒同時進場敬酒，他已經走到第10桌，女兒卻還停留在第1桌，忙著與賓客合照，讓他也感受到女兒現在受到的關注。

魏敬倫表示，自己會受到關注，是因為她是魏平政的女兒，她希望盡可能跑社區關懷據點，與長者互動，宣傳父親的政見。她認為，網路上對她與父親的各種評論，有一些是找碴，但只要有建設性都會轉給團隊參考改進。