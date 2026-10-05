彰化縣長參選人魏平政提教育4+1 法律專業支援校事會議

彰化縣長參選人魏平政今公布教育政策「教育四加一」，涵蓋減少家庭教育支出、強化校園安全、減輕學生心理壓力、加強雙語與AI學習、推廣技職教育及減輕教師行政負擔，並提供法律專業資源協助校事會議事務，讓學生專心就學、教師安心教學。

魏平政今在競選總部發表教育政見，提出教育零負擔、安全零死角、學習零落差、身心零壓力的四大主軸，加上支持第一線教師的「教育四加一」政策，縣政府教育處專聘督學李遠荇、縣議員兼湖埔社區大學校長陳玉姬列席，支持魏平政的教育政策。

魏平政說，目前國中、小學學費和午餐費全免，他若當選縣長，「教育零負擔」將全額補助家長會費、學生團體保險、教科書費等代收代辦費，朝向「註冊單實質0元」推進。

魏平政又說，安全零死角是按照學校規模與實際需求規畫校安保全申請制度，建立標準化校安通報與處理機制，並串聯警政、消防及相關專業資源；對於霸凌、學生危機、親師爭議與重大校園事件，將整合教育、心理、社工與法律等專業全力支援，提升學校處理複雜事件的能力。

「身心零壓力」將盤點專任輔導教師、心理師、社工及特殊教育的人力，透過跨校與區域共享方式補充專業資源，走入校園、社區心理中心和青少年活動空間，讓情緒、人際、家庭與霸凌等問題能較早被發現及得到協助，幫助學生身心健康成長。

魏平政指出，「學習零落差」將同步處理城鄉資源與未來學習需求，將經由常駐、巡迴、跨校共享及數位共學等方式，增加雙語、AI、心理輔導、特殊教育及特色課程的可近性；AI教育除指導操作工具，也將納入資訊判讀、數位倫理與問題解決能力，技職教育方面借重縣內國高中職、大專技職院系與在地企業的合作，增加職涯探索、技能培訓、實習與產學合作機會，他若當選縣長將設立「彰化職人百萬獎學金」以提倡技能教育。

魏平政表示，教育政策「四加一」的「加一」是檢討第一線教師的授課與行政負擔，導入AI協助課表比對、資料填報以減輕重複性行政工作，並提供法律、行政等專業資源給予教師心理支持、協助教師專業成長，尤其是困擾老師和家長的校事會議將給予諮詢，讓教師能把更多時間投入備課、教學與陪伴學生。