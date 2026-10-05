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毒品政策交鋒批蔣萬安造謠指控 沈伯洋：丟議題又不辯論
台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋近期就毒品防制、減害政策等展開激烈攻防，沈伯洋今天質疑蔣萬安用造謠的方式指控他，丟出這個議題，他很願意與蔣萬安就這個議題公開辯論，質疑「為什麼不繼續下去呢？」
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沈伯洋於2014年發表一篇談毒品的文章近期遭藍營質疑其毒品防制的立場，蔣萬安則在臉書上發文強調「反毒沒有模糊空間」，引爆兩邊攻防，為台北市長選舉點燃戰火。
沈伯洋今在立院法受訪時表示，蔣萬安用這樣造謠的方式指控他，他也沒有要求道歉，否則蔣萬安會「道歉不完」。
沈伯洋強調，這不是他丟出來的議題，而是蔣萬安丟出來的議題；沈伯洋說，他很願意接受這個議題相關的辯論，「那為什麼不繼續下去呢？」
沈伯洋說，大家都反毒，不過反毒要討論到技巧和內容，要怎麼做都很值得討論，「你現在提出了這個議題，那我就說好，那我們來討論，然後你又不要討論，那到底要做什麼？」
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