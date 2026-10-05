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洋流跟韓流差很多 鄭麗文：可凝聚基本盤「破圈」不至於

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文表示，民進黨目前設定的目標，就是讓基本盤出來投票，這一定會拉近民進黨台北市長參選人沈伯洋與台北市長蔣萬安的票數差距，但要勝選還不至於。圖／CNEWS匯流新聞網提供
國民黨主席鄭麗文表示，民進黨目前設定的目標，就是讓基本盤出來投票，這一定會拉近民進黨台北市長參選人沈伯洋與台北市長蔣萬安的票數差距，但要勝選還不至於。圖／CNEWS匯流新聞網提供

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日掀起「洋流」熱潮，國民黨主席鄭麗文今天表示，「洋流」與當年的「韓流」差距很大，民進黨刻意操作洋流的目的，主要是為凝聚基本盤、催出投票率，這確實可能拉近沈伯洋與台北市長蔣萬安的票數差距，但尚看不出破圈效應，「沈伯洋要贏還不至於」。

2026九合一選舉

鄭麗文今天中午接受媒體人黃光芹的「中午來開匯」網路節目專訪，她表示，「流」有很多種，如果要拿「洋流」跟當年的「韓流」相比，當然不能比，兩者差距很大。今年選情異常冷清，民進黨刻意操作洋流，就是為了鼓動基本盤出來投票，否則選情冷到連基本盤都不出來投票，民進黨就會輸得很難看。若能有效凝聚基本盤，對全台選情也有拉抬作用，洋流效應就在於凝聚民進黨基本盤。

鄭麗文指出，民進黨透過網路能量、資源，以及長年培養的青年軍成功動員造勢。對民進黨而言，炒作洋流不是為了勝選，而是為了催票，只要能夠拉近差距，就算選得漂亮。回顧過去幾屆台北市長選舉，民進黨連像樣的候選人都推不出來，弱到每次三腳督都會輸。因此，民進黨目前設定的目標，就是讓基本盤出來投票，這一定會拉近與蔣萬安的票數差距，但要勝選還不至於；現階段藍營就是穩紮穩打，選情維持穩定。

鄭麗文也分析，洋流效應可以藉由媒體熱度拉抬其他縣市選情，否則民進黨高雄市長參選人賴瑞隆選情「冷清清」，民進黨只能透過洋流跨縣市拉抬其他候選人。再加上總統賴清德是票房毒藥，前總統蔡英文即使接下許多競選總部主委，也是人走茶涼，已不像過去有那麼多的政治能量。

至於洋流能否進一步「破圈」、爭取到中間選民支持？鄭麗文說，目前還看不出來，沒有感覺到。她舉例，前行政院長蘇貞昌過去參選台北市長時聲勢也很高，外界都認為來勢洶洶，甚至轉換個人形象，走溫情、年輕路線，最後雖然選得相當漂亮，但仍未能勝選。

知名主持人蔡康永昨天現身沈伯洋造勢活動，被大陸網友揚言封殺。鄭麗文表示，她完全不知道其中內幕，與蔡康永也沒有私交，因此不清楚蔡康永為何會到場。她認為，蔡康永當天打扮相當低調，究竟希望被認出來，還是不希望被認出來，外界無從得知，或許有私人原因，但她跟當事人不熟，無法替蔡康永多作說明。

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