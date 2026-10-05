洋流跟韓流差很多 鄭麗文：可凝聚基本盤「破圈」不至於

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日掀起「洋流」熱潮，國民黨主席鄭麗文今天表示，「洋流」與當年的「韓流」差距很大，民進黨刻意操作洋流的目的，主要是為凝聚基本盤、催出投票率，這確實可能拉近沈伯洋與台北市長蔣萬安的票數差距，但尚看不出破圈效應，「沈伯洋要贏還不至於」。

鄭麗文今天中午接受媒體人黃光芹的「中午來開匯」網路節目專訪，她表示，「流」有很多種，如果要拿「洋流」跟當年的「韓流」相比，當然不能比，兩者差距很大。今年選情異常冷清，民進黨刻意操作洋流，就是為了鼓動基本盤出來投票，否則選情冷到連基本盤都不出來投票，民進黨就會輸得很難看。若能有效凝聚基本盤，對全台選情也有拉抬作用，洋流效應就在於凝聚民進黨基本盤。

鄭麗文指出，民進黨透過網路能量、資源，以及長年培養的青年軍成功動員造勢。對民進黨而言，炒作洋流不是為了勝選，而是為了催票，只要能夠拉近差距，就算選得漂亮。回顧過去幾屆台北市長選舉，民進黨連像樣的候選人都推不出來，弱到每次三腳督都會輸。因此，民進黨目前設定的目標，就是讓基本盤出來投票，這一定會拉近與蔣萬安的票數差距，但要勝選還不至於；現階段藍營就是穩紮穩打，選情維持穩定。

鄭麗文也分析，洋流效應可以藉由媒體熱度拉抬其他縣市選情，否則民進黨高雄市長參選人賴瑞隆選情「冷清清」，民進黨只能透過洋流跨縣市拉抬其他候選人。再加上總統賴清德是票房毒藥，前總統蔡英文即使接下許多競選總部主委，也是人走茶涼，已不像過去有那麼多的政治能量。

至於洋流能否進一步「破圈」、爭取到中間選民支持？鄭麗文說，目前還看不出來，沒有感覺到。她舉例，前行政院長蘇貞昌過去參選台北市長時聲勢也很高，外界都認為來勢洶洶，甚至轉換個人形象，走溫情、年輕路線，最後雖然選得相當漂亮，但仍未能勝選。

知名主持人蔡康永昨天現身沈伯洋造勢活動，被大陸網友揚言封殺。鄭麗文表示，她完全不知道其中內幕，與蔡康永也沒有私交，因此不清楚蔡康永為何會到場。她認為，蔡康永當天打扮相當低調，究竟希望被認出來，還是不希望被認出來，外界無從得知，或許有私人原因，但她跟當事人不熟，無法替蔡康永多作說明。