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彰化縣長「白馬王子」將陪縣長參選人魏平政掃街 另洽韓國瑜助選

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長參選人魏平政獲新北市長劉和然支持，進一步邀請立法院長韓國瑜專程到彰化縣助選。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長參選人魏平政獲新北市長劉和然支持，進一步邀請立法院長韓國瑜專程到彰化縣助選。記者簡慧珍／攝影

彰化縣長王惠美心目中最理想縣長人選新北市長劉和然，上周五（10月2日）到縣長參選人魏平政競選辦公室。魏平政今表示，劉和然會全力參與他的競選，也會陪他到彰化西南角四鄉鎮掃街，競總將進一步邀請立法院長韓國瑜專程到彰化助選。

2026九合一選舉

劉和然上周五兌現承諾，在新北市議會定期大會空檔南下彰化縣社頭鄉，到魏平政競選辦公室交流產業、交通等方面意見。魏平政說，劉和然已讀過他的政策白皮書，對內容多有指點，未來他的競選政見、政策、活動，劉和然會全力參與，包括他及他的競選團隊有任何想法、看法都可以跟他協商。

魏平政又說，新北市現在進行的所有建設及福利，都可作為彰化縣前進方向，譬如說大巨蛋或捷運、捷運環狀線，這些都是彰化可借鏡，所以他的競選團隊很多地方都可藉重劉和然副市長和新北市團隊的經驗與想法。

魏平政表示，劉和然副市長是彰化竹塘鄉子弟，已同意在彰化西南角四鄉鎮的輔選行程，像是陪同他到竹塘、芳苑、大城、二林鄉鎮掃街，因為劉和然認為自己家鄉在那裡，那裡即是本命區；從各個面向來看，他認為劉和然會全心全力投入輔選。

至於立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，是否也為魏平政助選？魏平政說，經由黨中央安排，與黨內政治天王都有密切聯繫，10月17日有中彰投雲大造勢，到那個時候大家可以拭目以待，一定會有一個不一樣的感受，韓國瑜方面他會邀請來彰化縣站台，到目前為止他的選情「一切往好的方向前進」。

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