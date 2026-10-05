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李四川造勢吸4萬人潮 侯友宜：一棒接一棒讓新北發展更好

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市板橋醫療園區興建暨營運移轉案，今由新北市長侯友宜（右）與遠東集團董事長徐旭東（左）簽約。記者葉德正／攝影
新北市板橋醫療園區興建暨營運移轉案，今由新北市長侯友宜（右）與遠東集團董事長徐旭東（左）簽約。記者葉德正／攝影

2026選戰逼近，國民黨新北市長參選人李四川昨在板橋舉辦大型造勢，除新北市長侯友宜、台北市蔣萬安，還找來立法院長韓國瑜，吸引4萬人到場。被問到用「韓流」對抗「洋流慧聚」？侯友宜今天表示，李四川本身就是個能做事、肯做事，而且做事實的，非常棒的優秀人才，大家希望選出最優秀的人才，能夠一棒接一棒，讓新北市的發展會更好。

2026九合一選舉

韓國瑜昨站上板橋第一運動場，為國民黨市長參選人李四川助選，現場還有新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌等大咖齊聚，大秀陸戰肌肉，主辦單位喊現場破四萬人。

侯友宜 李四川 新北 2026九合一選舉 新北市選舉

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