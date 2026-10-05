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影／北市選戰藍綠基本盤對決？莊瑞雄：中間選民才是重點

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天舉行競選總部成立大會湧入支持人潮，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄（圖）對此表示，選舉離投票越近越會演變成熱戰，重點在能否激發中間選民出來投票。記者潘俊宏／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天舉行競選總部成立大會湧入支持人潮，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄（圖）對此表示，選舉離投票越近越會演變成熱戰，重點在能否激發中間選民出來投票。記者潘俊宏／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天舉行競選總部成立大會，主辦單位宣稱現場湧入12萬名支持者。對於台北市長選戰是否逐漸形成藍綠基本盤對決，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，選舉越接近投票日，競爭氣氛越可能升溫，關鍵仍在於能否催出支持者投票，尤其是中間選民

2026九合一選舉

莊瑞雄表示，民主選舉越接近投票日，支持者越容易出來表態，至於沈伯洋的選戰動向是否會進一步喚起藍營支持者的「憂患意識」，他認為不必過度擔心，尤其到了選前之夜，各陣營都會設法凝聚支持者。

莊瑞雄指出，選戰最重要的是能否讓支持者站出來投票，尤其要爭取中間選民，而這仍取決於參選人提出的城市願景與政策，是否能獲得選民認同與支持。

中間選民 莊瑞雄 基本盤 2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 蔣萬安

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