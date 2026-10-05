影／北市選戰藍綠基本盤對決？莊瑞雄：中間選民才是重點

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天舉行競選總部成立大會，主辦單位宣稱現場湧入12萬名支持者。對於台北市長選戰是否逐漸形成藍綠基本盤對決，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，選舉越接近投票日，競爭氣氛越可能升溫，關鍵仍在於能否催出支持者投票，尤其是中間選民。

莊瑞雄表示，民主選舉越接近投票日，支持者越容易出來表態，至於沈伯洋的選戰動向是否會進一步喚起藍營支持者的「憂患意識」，他認為不必過度擔心，尤其到了選前之夜，各陣營都會設法凝聚支持者。

莊瑞雄指出，選戰最重要的是能否讓支持者站出來投票，尤其要爭取中間選民，而這仍取決於參選人提出的城市願景與政策，是否能獲得選民認同與支持。