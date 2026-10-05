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賴瑞隆邀辯論要柯志恩「把握機會」 還喊話李四川、蔣萬安
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天清晨7時許率黨籍市議員參選人站路口拜票，今早受訪時指出，已簽署媒體辯論邀約書，希望跟對手立法委員柯志恩辯論市長政見，他提到這可能是六都第一場，還喊話台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川也別逃避。
賴瑞隆今天清晨7時許在三多一路及國泰路二段交叉口拜票，他今天指出，他要跟柯志恩委員來一場政見辯論，這會是六都第一場，兩家媒體已開始作業，呼籲柯委員把握這次機會，把市政問題一次說清楚講明白，誠實面對市民，把過去沒說清楚部分一次都說清楚。
賴瑞隆還向台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川喊話，要兩人不要逃避，勇敢走出同溫層，參與六都大辯論，透過辯論讓市民了解未來方向，一起接受市民檢驗與決斷。
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