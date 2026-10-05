藍民代發動金剛車 要沈伯洋勿供毒給社區

「請綠台北市長候選人沈伯洋承諾不要在『社區中心』提供毒品給吸毒者！」針對沈伯洋2014年舊文被翻出，藍營5日由立委羅智強號召，將發動反毒金剛車上路宣傳。藍委李彥秀呼籲沈伯洋道歉、收回主張，否則金剛車就是為了被毒駕撞死的無辜民眾請命。

仍認為舊說法沒錯

國民黨立委羅智強、賴士葆、徐巧芯、李彥秀、葉元之與黨團書記長許宇甄，還有國民黨台北市議員柳采葳、楊植斗、詹為元與林杏兒、桃園市議員凌濤，各地參選人陳冠安、鄧凱勛、賴苡任等人於立法院門口召開「台灣反毒流，守護下一代」記者會。與會者都強調：「堅決反對在『社區中心』提供毒品給吸毒者！」

「請沈伯洋認錯！」李彥秀發表聯合聲明表示，誠摯地為台北市民與台灣人民請命，呼籲沈伯洋不要在「社區中心」提供毒品給吸毒者，也請沈伯洋不要拿美沙冬轉移焦點，美沙冬是在醫療院所，由醫療人員照看之下進行口服的醫療行為。李彥秀說，有人可能質疑這是沈10幾年前的說法何必計較？但看到如今沈伯洋仍認為沒錯，這恐怕成為他的重要政見。

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批沈伯洋偷換概念

李彥秀強調，因此他們要號召台灣人民反毒流，反對在社區中心提供毒品，當然要挺身而出，而反毒金剛車是為了替人民請命，尤其是被毒駕撞死的無辜人民，還有許多被毒品荼毒的校園學生。羅智強也說，台北市民絕對不可能接受這樣的主張，若沈伯洋要改變主張他們也歡迎。徐巧芯指出，沈伯洋文章是批判美沙冬療法太慢，應朝向毒品除罪化前進。

徐巧芯說，有些國家確實毒品太氾濫，因此政府會建立中心，有人會帶著毒品，由政府幫忙施打，而這個與以戒毒為目標的美沙冬療法完全是兩回事、根本是「偷換概念」，而沈伯洋不只是立委，還有競選台北市長，如果一直傳遞他文章所說的概念，還強調「毒品只是藥品」，大家為了反毒這麼多年，不應該為錯誤的一兩句話而後退。

曾質詢校園反毒

對此，沈伯洋批評，如今的立委不僅是以學術，還有立法品質來說都是愈來愈低，透過言論免責權進行造謠。他反駁說，這幾天第一線的戒治與醫護人員都站出來發聲明，因為已經受不了這種行為。

沈伯洋強調，若藍委對於毒品戒治有意見，這些話題都應該可以公開討論，且美沙冬療法只能針對特定毒品，目前已難以對抗新興毒品，對於校園新興毒品氾濫，他不只有質詢，也曾提出方案。

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