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影／藍委批蘇巧慧成三大案幫兇 至今仍未道歉

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
立法院國民黨團書記長許宇甄（中）、桃園市議員凌濤（左）、板橋議員參選人鄧凱勛（右）等今天舉行記者會，質疑民進黨新北市長參選人蘇巧慧在張淑娟遭誹謗案、新北餵藥案、管中閔論文案都說謊成為幫兇。記者潘俊宏／攝影
立法院國民黨團書記長許宇甄（中）、桃園市議員凌濤（左）、板橋議員參選人鄧凱勛（右）等今天舉行記者會，質疑民進黨新北市長參選人蘇巧慧在張淑娟遭誹謗案、新北餵藥案、管中閔論文案都說謊成為幫兇。記者潘俊宏／攝影

年底選戰加溫，國民黨立院黨團今天舉行記者會質疑民進黨新北市長參選人蘇巧慧在張淑娟遭誹謗案、新北餵藥案、管中閔論文案都在政論節目成為三大案幫兇，把受害者推向深淵，至今都沒有道歉。

2026九合一選舉

立法院國民黨團書記長許宇甄、桃園市議員凌濤、板橋議員參選人鄧凱勛、國民黨前發言人楊智伃出席記者會，許宇甄表示，政治人物的誠信是底線，但是蘇巧慧為了政治算計公然說謊，在張淑娟遭誹謗案上政論節目，跟著周玉蔻表示希望要直球對決，如今卻閃躲切割當時言論，在新北幼兒園餵藥案公然帶風向，引發家長恐慌與撕裂社會互信，結果證實孩童體內非毒品，也不向幼教人員道歉，在管中閔論文抄襲案中，蘇巧慧也義正嚴詞說非常痛心，結果事實並非如此，如今卻說對個人論文沒有評論。

立法院國民黨團書記長許宇甄（右二）、桃園市議員凌濤（左二）、板橋議員參選人鄧凱勛（右）、國民黨前發言人楊智伃（左）今天舉行記者會，質疑民進黨新北市長參選人蘇巧慧在張淑娟遭誹謗案、新北餵藥案、管中閔論文案都說謊成為幫兇。記者潘俊宏／攝影
立法院國民黨團書記長許宇甄（右二）、桃園市議員凌濤（左二）、板橋議員參選人鄧凱勛（右）、國民黨前發言人楊智伃（左）今天舉行記者會，質疑民進黨新北市長參選人蘇巧慧在張淑娟遭誹謗案、新北餵藥案、管中閔論文案都說謊成為幫兇。記者潘俊宏／攝影

許宇甄 管中閔 張淑娟 2026九合一選舉 新北市選舉

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