藍營前議員參選人被控錄製競選歌欠債4年不還 高市黨部出面說明

一名音樂人發文指控，4年前協助國民黨高雄市議員候選人林榮昊製作競選歌曲，包含錄音跟選前之夜的舞台燈光音響、表演者及直播等費用，逾20萬元多次催討未果。文中提及柯志恩引發網友議論，高市黨部表示，市黨部第一時間已連繫當事人積極處理，請外界不要刻意錯置事件原委、移花接木。

音樂人說，4年前受高雄市國民黨市議員林姓參選人委託，由高雄市長參選人柯志恩領軍帶領五位議員參選人一起錄歌，當時盡心盡力協助錄音並去錄音室後製，「作品溫暖了你們，但4年都過去了，20幾萬到現在都還沒收到」。

發文者希望國民黨市議員或柯志恩本人可以幫幫忙。由於提及柯志恩，發文後引起關注，有網友批評國民黨超扯，並批評柯志恩有錢做看板，卻可以賴帳4年不理會。

對此指控，林榮昊回應，當時相關錄製事宜是他以個人名義與公關公司接洽安排，並非由市黨部或競選總部委託辦理。未能即時妥善處理帳務衍生風波致歉，目前已著手與團隊釐清相關帳務及後續問題，將盡速與公關公司聯繫並妥善處理。

國民黨高市黨部表示，此案並非市黨部或柯志恩競選團隊所委託或執行的案件，市黨部與競辦也是經相關人員告知後，才得知此事。對於部分側翼刻意錯置事件原委、移花接木，甚至藉機造謠帶風向，市黨部深感遺憾。政治攻防可以有立場，但不應罔顧事實，也不要為了政治操作，連基本的人性與是非都拋之腦後。