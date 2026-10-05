快訊

蔣萬安公開邀約出席競選總部成立大會 蔡康永直球回應：欣然前往

賴總統長子遭跟監細節曝光 女1招避追查、陸官員收照連回3個讚

聽新聞
0:00 / 0:00

藍委組「反毒金剛」 要求沈伯洋認錯並保證不在社區中心提供毒品

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年談論毒品政策的文章引發爭議，國民黨立委羅智強讓一輛「反毒金剛車」走上街頭宣傳反毒，不容毒品危害下一代。記者潘俊宏／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年談論毒品政策的文章引發爭議，國民黨立委羅智強讓一輛「反毒金剛車」走上街頭宣傳反毒，不容毒品危害下一代。記者潘俊宏／攝影

台北市長毒品議題攻防發酵，6名藍委與同黨議員及議員參選人今為反毒金剛車上路記者會站台，聯合聲明指出，民進黨台北市長參選人沈伯洋主張在社區中心提供毒品給吸毒者，要求沈伯洋認錯，並公開保證不會在社區中心提供毒品給吸毒者、拋棄毒品只是藥品、吸毒除罪化等主張

2026九合一選舉

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

國民黨立委羅智強今與同黨立委包含徐巧芯李彥秀、賴士葆、許宇甄、葉元之等人組織「反毒金剛」，由李彥秀發表聯合聲明，指沈伯洋主張在社區中心提供毒品給吸毒者，請沈伯洋認錯並保證不會在社區中心提供毒品給吸毒者。沈伯洋也不必要拿美沙冬來轉移焦點，美沙冬療法是在醫療院所裡面、在醫療人員的監督下口服替代戒毒品，是醫療行為，沒有人會反對。。

李彥秀說，現在是毒品到處氾濫的狀況，所以我們今天當然要挺身而出，為台北市民與台灣人民請命，請沈伯洋為被毒品殘害的青年學子、父母跟家人認錯，並公開保證絕不會在社區中心提供毒品給吸毒者。這幾日蔣萬安臉書被洗版超過50萬條以上，背後充斥著政治集體動員與操作，但這不代表台北市民與台灣人的心聲

羅智強指出，沈伯洋2014年發表文章時美沙冬療法已進行將近10年，沈伯洋批評當時反毒政策，且文章重點根本不是在講美沙冬，沈的主張是要在社區提供毒品給吸毒者，長遠目標要讓吸毒除罪化，但沈也覺得暫時不可能，退而求其次，提出要在社區中心提供毒品給吸毒者，而不是在醫療院所提供替代毒品的美沙冬，他們不反對美沙冬療法，但沈伯洋不能偷換概念。

徐巧芯說，沈伯洋現在不只是立法委員，還參選台北市長，如果一直傳遞他文章所說的「吸毒除罪化」及「毒品只是藥品」觀念。政府為反毒努力這麼多年，不應該因為一兩句錯誤的觀念就往後退。懇求沈伯洋拋棄過去「毒品只是藥品」、「吸毒除罪化」、「建立社區中心發放毒品」的主張。

賴士葆表示，「毒品零容忍」是藍綠營執政的共同目標，沈伯洋主張社區中心要發毒品給吸毒者施打不就破功了嗎？葉元之說，沈伯洋是否還主張吸毒除罪化？是不是還認為在學校找出吸毒學生並提供協助是錯的？這才是讓全國民眾與家長真正擔心的問題，網軍別模糊焦點。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年談論毒品政策的文章引發爭議，國民黨立委羅智強（前排右四）與多位黨籍立委及議員參選人舉行記者會，堅決反對社區中心提供毒品給吸毒者與吸毒除罪化。記者潘俊宏／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年談論毒品政策的文章引發爭議，國民黨立委羅智強（前排右四）與多位黨籍立委及議員參選人舉行記者會，堅決反對社區中心提供毒品給吸毒者與吸毒除罪化。記者潘俊宏／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年談論毒品政策的文章引發爭議，國民黨立委羅智強讓一輛反毒金剛車走上街頭宣傳反毒，不容毒品危害下一代。記者潘俊宏／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年談論毒品政策的文章引發爭議，國民黨立委羅智強讓一輛反毒金剛車走上街頭宣傳反毒，不容毒品危害下一代。記者潘俊宏／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 毒品 反毒 李彥秀 徐巧芯 許宇甄 羅智強

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／沈伯洋過往政策引爭議 藍民代堅決反對社區中心提供毒品

藍營質疑沈伯洋支持「吸毒除罪化」？

沈伯洋舊文談毒品「減害」廖先翔：國外「減害」未支持吸毒除罪化　

反毒議題沈伯洋酸藍「真的是天才」蔣萬安3問回擊

相關新聞

洋流跟韓流差很多 鄭麗文：可凝聚基本盤「破圈」不至於

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日掀起「洋流」熱潮，國民黨主席鄭麗文今天表示，「洋流」與當年的「韓流」差距很大，民進黨刻意操作洋流的目的，主要是為凝聚基本盤、催出投票率，這確實可能拉近沈伯洋與台北市長蔣萬安的票數差距，但尚看不出破圈效應，「沈伯洋要贏還不至於」。

蔡康永現身沈伯洋競總成立會場 蔣萬安也親邀：一定安排在搖滾區

北市長選戰升溫，民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立，藝人蔡康永出現在現場被媒體拍到，台北市長蔣萬安今天公開表態，「我支持而且尊重蔡康永先生可以發表任何自己的主張。」並且表示，也很歡迎蔡康永先生來他競選總部成立的活動，也一定會安排他在搖滾區。

彰化縣長「白馬王子」將陪縣長參選人魏平政掃街 另洽韓國瑜助選

彰化縣長王惠美心目中最理想縣長人選新北市長劉和然，上周五（10月2日）到縣長參選人魏平政競選辦公室。魏平政今表示，劉和然會全力參與他的競選，也會陪他到彰化西南角四鄉鎮掃街，競總將進一步邀請立法院長韓國瑜專程到彰化助選。

接受王偉忠、李四端專訪曝藍營愛問「這題」 沈伯洋將上趙少康節目

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日掀起「洋流」風潮，昨日競總成立，沈接受廣播專訪也談到「洋流」崛起直言有很大一部分人在他參選前都不認識他，直到他接受各媒介專訪後才認同加入，而近日輪番接受親藍媒體人專訪，他也發現很喜歡問執行面，「好像已經把我當市長」，更自曝近期將接受媒體人趙少康專訪。

【重磅快評】劉世芳又嚇到綠營 劉建國冒汗、蘇治芬臉紅

民進黨雲林縣長參選人劉建國假日成立聯合競選總部，內政部長劉世芳助講直指雲林有很多好土地，但科技業要來第一關就要遇到家族政治，「沒半個人想來雲林」；不知劉建國聽了是否直冒汗，競選總督導蘇治芬是否臉紅？雲林科技招商光矽品就2000億元，如果要談土地，卡關元凶就是內政部，劉世芳不尷尬嗎？

魏平政女兒成跑攤亮點 民眾見面先問「你女兒有沒有來」

彰化縣長選舉倒數不到2個月，國民黨彰化縣長參選人魏平政近期積極跑攤搶曝光，原本一天零星個位數的活動，如今增加到數十個邀約行程。魏平政的女兒魏敬倫則因在社群平台為父親宣傳政見，一炮而紅，近期更全程陪同父親跑行程，成為魏平政現在最強大的後盾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。