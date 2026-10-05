藍委組「反毒金剛」 要求沈伯洋認錯並保證不在社區中心提供毒品

台北市長毒品議題攻防發酵，6名藍委與同黨議員及議員參選人今為反毒金剛車上路記者會站台，聯合聲明指出，民進黨台北市長參選人沈伯洋主張在社區中心提供毒品給吸毒者，要求沈伯洋認錯，並公開保證不會在社區中心提供毒品給吸毒者、拋棄毒品只是藥品、吸毒除罪化等主張

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國民黨立委羅智強今與同黨立委包含徐巧芯、李彥秀、賴士葆、許宇甄、葉元之等人組織「反毒金剛」，由李彥秀發表聯合聲明，指沈伯洋主張在社區中心提供毒品給吸毒者，請沈伯洋認錯並保證不會在社區中心提供毒品給吸毒者。沈伯洋也不必要拿美沙冬來轉移焦點，美沙冬療法是在醫療院所裡面、在醫療人員的監督下口服替代戒毒品，是醫療行為，沒有人會反對。。

李彥秀說，現在是毒品到處氾濫的狀況，所以我們今天當然要挺身而出，為台北市民與台灣人民請命，請沈伯洋為被毒品殘害的青年學子、父母跟家人認錯，並公開保證絕不會在社區中心提供毒品給吸毒者。這幾日蔣萬安臉書被洗版超過50萬條以上，背後充斥著政治集體動員與操作，但這不代表台北市民與台灣人的心聲

羅智強指出，沈伯洋2014年發表文章時美沙冬療法已進行將近10年，沈伯洋批評當時反毒政策，且文章重點根本不是在講美沙冬，沈的主張是要在社區提供毒品給吸毒者，長遠目標要讓吸毒除罪化，但沈也覺得暫時不可能，退而求其次，提出要在社區中心提供毒品給吸毒者，而不是在醫療院所提供替代毒品的美沙冬，他們不反對美沙冬療法，但沈伯洋不能偷換概念。

徐巧芯說，沈伯洋現在不只是立法委員，還參選台北市長，如果一直傳遞他文章所說的「吸毒除罪化」及「毒品只是藥品」觀念。政府為反毒努力這麼多年，不應該因為一兩句錯誤的觀念就往後退。懇求沈伯洋拋棄過去「毒品只是藥品」、「吸毒除罪化」、「建立社區中心發放毒品」的主張。

賴士葆表示，「毒品零容忍」是藍綠營執政的共同目標，沈伯洋主張社區中心要發毒品給吸毒者施打不就破功了嗎？葉元之說，沈伯洋是否還主張吸毒除罪化？是不是還認為在學校找出吸毒學生並提供協助是錯的？這才是讓全國民眾與家長真正擔心的問題，網軍別模糊焦點。

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民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年談論毒品政策的文章引發爭議，國民黨立委羅智強（前排右四）與多位黨籍立委及議員參選人舉行記者會，堅決反對社區中心提供毒品給吸毒者與吸毒除罪化。記者潘俊宏／攝影