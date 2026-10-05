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江啟臣競總成立小插曲 盧秀燕轉身喝水錯過韓國瑜牽手

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
韓國瑜本來要拉站在他身邊的盧秀燕，但盧正巧轉身喝水，韓國瑜只得改拉起江啟臣的手，形成4子少了「燕子」畫面，在網路引發熱議。記者黃仲裕／攝影
韓國瑜本來要拉站在他身邊的盧秀燕，但盧正巧轉身喝水，韓國瑜只得改拉起江啟臣的手，形成4子少了「燕子」畫面，在網路引發熱議。記者黃仲裕／攝影

國民黨台中市長參選人江啟臣昨成立競選總部，立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕「三子」今年選舉首度合體助陣，四人台上緊緊「團抱」，象徵團結一致。不過昨發生小插曲，韓國瑜喊「江啟臣凍蒜」時，本來要拉站在他身邊的盧秀燕，但盧正巧轉身拿中市副市長鄭照新遞來的保溫瓶喝水，韓國瑜只得拉江啟臣的手，導致盧只能以鼓掌替代化解尷尬。遞水的鄭照新表示，當成趣聞，「都是我的錯」。

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江啟臣競總昨成立，侯友宜先發言，韓國瑜接續發言，韓拿著麥克風站在舞台中央高喊「江啟臣凍蒜」，要伸手拉盧秀燕手，但盧秀燕卻因轉身喝水來不及牽手，韓只得改拉江啟臣的手，盧直接被擠到第二排，只能以鼓掌替代，形成4子少了「燕子」畫面，在網路引發熱議。

直播畫面在網路流傳，有網友看到留言說「天哪！」、「我還沒上車啊」、「這台畫風突變」、「吼呦」、「喝水不會看時機」。

鄭照新解釋當時狀況，他說，當時市長在喝水，因準備輪到她致詞，剛好背對舞台，主持人突然又喊一次當選，韓國瑜來不及往右看，往右一抓，盧市長剛好不在，她回頭3人已牽手了，後來就都是正常牽手喊口號，還有團抱。

江啟臣昨成立競選總部，韓國瑜喊「凍蒜」時，本來要拉站在他身邊的盧秀燕，但盧正巧轉身喝水，韓國瑜只得改拉起江啟臣的手。圖／翻攝自江啟臣@YT
江啟臣昨成立競選總部，韓國瑜喊「凍蒜」時，本來要拉站在他身邊的盧秀燕，但盧正巧轉身喝水，韓國瑜只得改拉起江啟臣的手。圖／翻攝自江啟臣@YT

江啟臣 韓國瑜 盧秀燕 2026九合一選舉 台中市選舉

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