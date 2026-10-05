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綠營追打柯志恩「屏東香蕉」 柯辦反擊：別拿農民心血當選舉工具

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩日前在旗山一句「屏東香蕉」掀波，綠營今再追打，批她傷害高雄人的感情。記者郭韋綺／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩日前在旗山一句「屏東香蕉」掀波，綠營今再追打，批她傷害高雄人的感情。記者郭韋綺／攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩日前在旗山一句「屏東香蕉」掀波，綠營今再追打，批她傷害高雄人的感情。柯競辦反擊，柯志恩對高雄農民支持始終如一，從提出農漁業政策到雨災爭取救助都有具體行動，籲別把農民心血當選舉政治工具。

2026九合一選舉

高雄不具名善心人士今天認購千斤旗山蕉捐助800戶弱勢及邊緣家庭，再掀藍綠選舉攻防。民進黨立委邱議瑩批柯志恩失言惹怒高雄農民，恐怕也已影響選情，呼籲她真心懺悔、以行動彌補虧欠；綠營民代也異口同聲直指柯傷害了高雄人感情，更傷害高雄的產業，應發起公益認購，用行動支持蕉農，讓愛高雄不是只有停留在選舉口號。

對此，柯競辦回應，樂見各界購買高雄農產並投入公益，只要是對高雄好的事情，柯志恩都會一起支持，過去香蕉價格崩盤時，她就積極替蕉農爭取補助，對高雄農業及農民的關心並非近期才開始。

柯競辦表示，今年8月下旬豪雨造成高雄農業損失，柯志恩第一時間向農業部爭取雨災農漁產「全品項」救助，也為農民喉舌，要求政府提供低利貸款，盼受災農漁民能獲得更完整、實質的協助，不因救助品項限制而求助無門。

除了災後救助，面對極端氣候日益頻繁，柯志恩也提出強生產、強品牌、強通路、強消費、強地方的「五強」農業策略，從生產端強化韌性生產及灌排設施，將農產品從鮮果延伸至香蕉脆片、蛋捲等加工品，串聯超市、電商、企業採購、海外市場及校園午餐，建立完整產業鏈，助香蕉拓展產銷通路。

此外柯志恩也主張增加冷鏈設備及相關農業補助，整合東九區特色農產，導入工業設計及跨境電商資源，協助農民進行包裝升級、品牌診斷及行銷媒合，讓高雄農產從傳統耕作發展為高附加價值品牌，吸引青年返鄉創業。

面對綠營緊咬「香蕉風波」，柯競辦強調，從農漁業政策、農民權益，到雨災後赴現場勘災、爭取救助，柯志恩一直與高雄農民站在一起，也喊話綠營民代及參選人，讓旗山香蕉滋味回歸美好，不要一再把農民心血當成選舉政治工具。

香蕉 綠營 柯志恩 2026九合一選舉 高雄市選舉 農民

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