影／何欣純實勘台中市水湳轉運中心營運 提這4大缺失

台中市水湳轉運中心上個月30日國道客運進駐，民進黨台中市長參選人何欣純今率3位市議員參選人前往實地勘查，提出國道客運服務不完整、市區公車接駁不足和現場票務服務不便、聯外交通動線不順等4大缺失，呼籲讓何欣純當市長來解決。不過，市長盧秀燕日前曾回應說，水湳轉運中心是提早完工、提早啟用，交通局會持續優化。

何欣純上午由西屯區市議員陳淑華、林祈烽和參選北屯區的市議員參選人曾咨耀陪同在水湳轉運中心的站外一樓開記者會，接著要進入勘查時，一度遭聲稱是「聚車河場域管理聯盟」的人員詢問和阻擋。在林祈烽大聲喝斥「我是現任市議員」以及「這裡是開放空間」下，一行人才得以進入，聚車河人員稍後也在旁錄影，表示要向上級回報。

何欣純等人在牆上的廣告前停上腳步，表示明明已經開放為何還要說「敬請期待」並認為目前的開放只是為了給市長盧秀燕做政績。一行人並指著通往二樓的電梯，質疑何以二、三樓根本未營運、計程車招呼站也空無一人。

何欣純說，水湳轉運中心斥資47億元，附近有國際會展中心、未來還有巨蛋、超巨蛋，是台中市重要門戶，但營運以來目前現場不能購票，二、三樓未能營運，對外交通動線也不順，只做了半套。

她提出3項解方則是一、整合票務服務，完善現場購票取票。二、強化公車路網與接駁服務，提升國道客運進駐。三、加速興建銜接國道1號專用道，降低周邊交通衝擊和加速機場捷運橘線建設。

盧秀燕先前在市議會曾解釋，因為轉運中心功能多，像是有大量停車空間可以支援鄰近的綠美圖和台中會展中心停車需求；這麼多功能，提早完工當然要提早啟用。

交通局也曾表示，水湳轉運中心9月30日起有國光、統聯、中客等9條國道客運路線進駐，行經中清路，屆時民眾可以搭市區公車到轉運中心，再轉乘國道客運前往外縣市。市府會持續掌握旅客搭乘情形、公車運量與周邊交通狀況，評估更多路線進駐的可能性。

交通局長葉昭甫也表示，交通局持續與營運廠商及各國道客運業者協調進駐路線、售票服務及場站設備等軟硬體服務設施，依實際營運需求持續優化旅客乘車環境，並觀察各路線實際運量及民眾使用情形，滾動檢討場站動線及相關服務。

台中市水湳轉運中心一樓未見乘客，十分空蕩。記者黃寅／攝影

民進黨台中市長參選人何欣純今提出水湳轉運中心有國道客運服務不完整、市區公車接駁不足和現場票務服務不便、聯外交通動線不順等4大缺失。記者黃寅／攝影

台中市水湳轉運中心通往二樓的手扶梯仍未開放。記者黃寅／攝影