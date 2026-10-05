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影／毒品攻防延燒！前警官耿繼文批沈伯洋「敗家子」 藍營要蘇巧慧表態

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
國民黨新北議會黨團今天開記者會，質疑沈伯洋曾公開主張「把毒品和藥品劃上等號」把國家、社會帶往墮落，市議員林國春（中）呼籲沈講錯就修正，別為選票敗壞國家。退警協會前總會長耿繼文（左）直呼「沈伯洋是敗家子」。右為國民黨團書記長陳儀君。記者王慧瑛／攝影
國民黨新北議會黨團今天開記者會，質疑沈伯洋曾公開主張「把毒品和藥品劃上等號」把國家、社會帶往墮落，市議員林國春（中）呼籲沈講錯就修正，別為選票敗壞國家。退警協會前總會長耿繼文（左）直呼「沈伯洋是敗家子」。右為國民黨團書記長陳儀君。記者王慧瑛／攝影

毒品攻防延燒，國民黨新北議會黨團今天開記者會，質疑沈伯洋曾公開主張「把毒品和藥品劃上等號」是把國家、社會帶往墮落，市議員林國春呼籲沈講錯了就修正，別為選票敗壞國家。退警協會前總會長耿繼文直呼「沈伯洋是敗家子」。

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沈伯洋2014年以「撲馬」筆名在想想論壇發表專文，直言「毒品非法化」是最差勁的政策，台灣至少可以效仿某些國家建立社區中心，提供吸毒者「毒品」與「乾淨的針頭」，並導入社工機制協助。文中強調，「把毒品和藥品劃上等號吧！如果能夠正視毒品只是藥（Drugs），我們就可以更深入去解決用藥背後利益與階級糾葛」。該文章引發議論，沈日前聲稱，他主張的毒品減害就如同行之有年的美沙冬計畫。

新北市議會國民黨團書記長陳儀君，今天偕林國春、耿繼文等人一同開記者會。林國春曾是警職，他說，當年在美國攻讀碩士，論文主題就是與毒品相關，近年新興毒品成分多是化學合成物，引發的毒駕等危害，讓社會付出沉重成本。

警政署統計，115年1月至5月全國查獲6730件毒駕案，較114年同期2399件增2.8倍。林國春強調，社會對酒駕、毒駕都是零容忍，沈伯洋的主張已嚴重影響下一代，全國防制毒品的挑戰橫在眼前，沈伯洋對於「提供吸毒者毒品」的主張不能繼續含糊其辭，沈參選台北市長，應該把政策底線說清楚，讓台北市民知道未來的城市治理方向。

「毒品是一個圈子，危害會擴散。」耿繼文從事警職42年，他慷慨激昂地說，吸毒者像落入萬惡淵難自拔，對家庭、對社會、對國家都很棘手，引發的犯罪問題更是全民承擔苦果。對於沈伯洋主張，耿直言「沈伯洋是國家的敗家子」，無法讓人放心。

陳儀君則說，民進黨新北市長參選人蘇巧慧和沈伯洋結盟，主打「洋流慧聚」，代表雙北合作，涉及毒品、毒駕與校園安全的政策，應該將立場攤在陽光下，蘇必須說明「沈伯洋的毒品政策妳認不認同」。

蘇巧慧昨受訪被問到此事，她回應是，醫療問題應該回到專業討論，美沙冬療法用於戒斷毒癮，用乾淨針頭來防治血液傳染病的傳播，都是行之有年的政策，雙北市府也定期公布在網站上。醫療問題要交給專業來討論，沒必要有過多的口水，造謠扭曲不可取，應回到正面陽光態度來討論政策。

國民黨新北議會黨團今天開記者會，質疑沈伯洋曾公開主張「把毒品和藥品劃上等號」把國家、社會帶往墮落，市議員林國春（中）呼籲沈講錯就修正，別為選票敗壞國家。退警協會前總會長耿繼文（左）直呼「沈伯洋是敗家子」。右為國民黨團書記長陳儀君。記者王慧瑛／攝影
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2026九合一選舉 新北市選舉 沈伯洋 毒品 蘇巧慧

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