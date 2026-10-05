毒品防制點燃北市選戰 民進黨團：沈伯洋政策與過去文章不同

台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈柏洋近期就毒品防制、減害政策等展開激烈攻防，民進黨立院黨團今表示，蔣萬安拿沈伯洋過去的文章來當作政見攻防的焦點，是大錯特錯，並認為，沈伯洋現在提出的毒品防制政策與過去文章的「有所不同」。

沈伯洋曾發表一篇談毒品的文章近期遭藍營質疑其毒品防制的立場，蔣萬安則在臉書上發文強調「反毒沒有模糊空間」，引爆兩邊攻防，為台北市長選舉點燃戰火。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，對毒品零容忍在台灣沒有爭議，是大家的共識，重點在於政府如何對待已經染毒成癮的人，並認為，沈伯洋當年發表的文章是以學者身分談各國毒品防制政策的比較，現在則是以全然不同的身分提出政策主張。

莊瑞雄說，藍營或蔣萬安陣營從過去的文章去指控沈伯洋支持社區供毒，或者是毒品除罪化，這大可不必，並強調，若想讓民眾徹底無法接觸到毒品，是幾乎做不到的，必須要思考減害，指替代藥品和替代療法都可以討論。

莊瑞雄表示，藍營和蔣萬安應該問沈伯洋現在的毒品防制政策是什麼，就算要指控他，也要有指控的證據，要求沈伯洋講清楚；莊瑞雄認為，沈伯洋現在提出的政策與他過去的文章有所不同。

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